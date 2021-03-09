Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Muğla'da otomobil ile tır çarpıştı: 5 ölü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
|09 Mart 2021 16:43
|+Aa- Yazdır
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Serter (55) idaresindeki 07 LH 035 plakalı otomobil, Makedonya uyruklu Z.M. yönetimindeki GE 1827 AC plakalı tırla Kaş-Fethiye sahil yolu Eşen Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, Serter ile otomobildeki Ümmühan (29), Emir (10) ve Savaş Alaca (34), Ayşe İkis (59) yaşamını yitirdi. Cesetler, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü, üzüntü yaşadı.
Ulaşıma kapanan yol, ekiplerin kaza yerinde yaptığı inceleme ve temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Yabancı plakalı tırın şoförü Z.M. gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|15 yaşındaki lise öğrencisi yatağında ölü bulundu
09 Mart 2021 17:30
|Kaymakamın dikkati tarihi kaledeki sahte kamu görevlilerini yakalattı
09 Mart 2021 16:59
|Hayvanat bahçesindeki saldırıda ünlü metafizik uzmanı hayatını kaybetti
09 Mart 2021 16:30
|10 yaşındaki oğlunu boğan baba:Daha günahsızken onu cennete göndermek istedim
09 Mart 2021 14:57
|17 yaşındaki kız, su şişesiyle sağlık çalışanını yaraladı
09 Mart 2021 14:30
|İnfaz koruma memuru, zimmetten gözaltına alındı
09 Mart 2021 13:12
|İstanbul Adalet Sarayı'nın 'kozmik odası': 200 bin soruşturma delili
09 Mart 2021 13:04
|Bursa'da bir kadının sokakta darbedilmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı
09 Mart 2021 12:23
|Başörtülü diş hekimine hakaret etmişti, o belediye meclis üyesi serbest bırakıldı
09 Mart 2021 11:24
|Kilis'te karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti
09 Mart 2021 11:20