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Erdoğan'dan, Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
 09 Mart 2021 16:47
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Erdoğan'dan, Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirtti.

Erdoğan, merhum Öztekin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
Anadolu Ajansı
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