Op. Dr. Hüseyin Kandulu ile karın germe ameliyatı hakkında tüm detaylar

Karın bölgesinde sarkma ve gevşeklik meydana gelen kişilere yapılan karın germe ameliyatı genellikle genel anestezi altında yapılan bir işlemdir.

Günümüzde özellikle kadınların tercih ettiği karın germe ameliyatı, karın bölgesinde meydana gelen sarkma ve gevşekliklerin giderilmesini sağlayan bir estetik işlemidir. Aşırı kilo alıp vermeye maruz kalan hastalarda sarkma problemleri de daha fazladır. Yağ fazlalığı, deri fazlalığı gibi sorunlarda en etkili çözümdür. Sizler de karın bölgenizdeki sarkık ve gevşekliklerden şikayetçiyseniz güvenilir yöntemler arasında yer alan karın germe estetiğini tercih edebilirsiniz. Kısa süre içinde daha toplu ve estetik bir karın bölgesine sahip olabilirsiniz.

Op. Dr. Hüseyin Kandulu Kimdir? Dr. Kandulu Tecrübeli Vaser Liposuction Eğitmeni

Op.Dr.Hüseyin KANDULU , K.K.T.C 'nin Lefkoşa kentinde 1979 yılında doğmuştur. İlköğretimini ve kolej eğitimini K.K.T.C de tamamladıktan sonra 1997-2003 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimini tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanını almıştır. Kısa süren pratisyen hekimlik döneminin ardından 2005-2010 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini mikrocerrahi alanında ki "Minimal Sütür Tekniği ile Mikrovasküler Anastamoz Uygulamalarında Kitosan'ın Etkisi" isimli tezini sunarak tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi sürecinde uluslararası hakemli 5 dergide makaleleri yayınlanmıştır. Odaklanmanın getireceği başarıya inanan Dr.KANDULU uzmanlık eğitimini tamamlar tamamlamaz üst eğitimler alarak kendini geliştirmeye devam etmiştir. Estetik Cerrahi alanında ilerlemeye gönlünü eğitim yıllarında vermiş olan Dr KANDULU, ONEP kliniklerinde dünyaca birçok özel cerrahi tekniği ile kabul görmüş Prof. Dr. Onur EROL ile çalışmış ve estetik cerrahi üst eğitim programını tamamlamıştır.

2011-2013 yılları arasında mecburi hizmet görevini Bilecik Devlet hastanesinde birçok başarılı operasyon gerçekleştirerek tamamlamıştır. Bilecik şehrine daha önce yapılmamış birçok operasyonu tanıtan ve kısa sürede binlerce operasyonu başarı ile gerçekleştiren Dr. KANDULU'nun yerel basında halk tarafından ne kadar takdir edilip sevildiği birçok kez yer almıştır.

2013-2015 yılları arasında İstanbul'a dönerek, İstanbul Cerrahi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Departmanı'nın başına geçmiştir. Bu dönemde vücut cerrahisi ile ilgili birçok teknolojik yeniliği hastaneye kazandırmış ileri düzey vücut şekillendirme uygulamaları ile ilgili seminerler düzenlemiştir.

Kendi üst eğitimine asla ara vermemiş ve vücut cerrahisine ayrıca odaklanmış olan Dr.KANDULU ileri düzey vücut şekillendirme alanında (Vaser Hi-Def , Vaser Liposuction , Postbariatrik Cerrahi) dünyanın önde gelen isimleri ile İngiltere , Fransa ve Kolombiya ' da çalışmış üst eğitimler almıştır.

2015 yılında İstanbul'da kendi özel kliniğini oluşturan Op.Dr.Hüseyin KANDULU bu yıldan beridir de meslektaşlarına ileri düzey vücut şekillendirme operasyonları ve yüksek volüm yağ transfer teknikleri ile ilgili özel eğitimler vermektedir. 2019 yılı itibari ile ECAMS (European College of Aesthetic Medicine & Surgery ) bünyesinde uluslararası eğitmen olarak görev almaktadır.

2017-2020 yılları arasında Monaco , Paris (3 kez) , Riyad , Dubai(3 kez) , Kuveyt ,Budapeşte ve Atina'da davetli konuşmacı olarak bulunmuş ve meslektaşları ile tecrübelerini paylaşmıştır. Ayrıca İstanbul, Dubai, Doha ve Atina' da gerçekleştirdiği ileri düzey vücut şekillendirme canlı cerrahi eğitimleri ile bu alanda bugüne dek farklı ülkeden 56 cerraha üst eğitim olanağı sağlamış ve sertifika vermiştir. İleri düzey vücut şekillendirme kursları, ileri düzey liposuction teknikleri, ileri düzey ve yüksek volümde yağ transferi ile meme ve kalça şekillendirme, gıdı ve jawline şekillendirme, yüze yağ enjeksiyonu, yağ transferli meme küçültme ve agresif liposakşınlı karın germe ve yağ veya yağ transferli meme implantı ile meme büyütme ameliyatlarını kapsamaktadır.

Karın germe ameliyatı Fiyatları

Karın bölgesinde meydana gelen sarkma ve gevşekliklerde son derece etkili olan karın germe estetiğinde fiyatlar her bütçeye uygun olarak sunulur. Daha fit bir vücut görünümüne sahip olmak isteyen her bireyin rahatlıkla yararlanması adına fiyatlar indirimli olarak da sunulur. Tercih edilen estetik merkezine ve doktora göre fiyatlarda artış meydana gelebilir. Karın germe ameliyatı fiyatları daha uygun olan ve güvenilir hizmet sunan merkezler tarafından hizmet alabilirsiniz.

Karın Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Karın bölgesinde sarkma ve gevşeklik meydana gelen kişilere yapılan karın germe ameliyatı genellikle genel anestezi altında yapılan bir işlemdir. Detaylı muayeneler yapılmasının ardında radyolojik görüntüler sonucunda yapılacak olan işleme karar verilir. Göbek deliği bölgesinden sezaryen bölgesine kadar çizilme yapılarak sarkan ve gevşeyen karın kısmı belirlenir. Dışarıda kalan kısım alınarak deri aşağıya doğru yeniden gerdirilir. Bu sayede sarkan karın görünümü daha toplu ve gergin bir şekil alır.

Liposuction Nedir?

Günümüzde oldukça sık yapılan işlemler arasında yer alan liposuction işlemi yağ aldırma işlemi olarak da bilinir. Vücudun çoğu bölgeleri için kullanılabilen bir yöntemdir. Obezite sorunu olmayan hastalarda bölgesel zayıflama için kullanılan yöntemdir. Zayıflama ile verilemeyen yağların en kolay şekilde alınması yöntemidir. Farklı çeşit ve yöntemlerde yapılabilen liposuction işlemi sayesinde kilo vermek ve zayıflamak daha kolay hal alır. Sizler de bölgesel yağlarınızdan kurtulmak için gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

Liposuction nasıl yapılır

Yağ aldırma işlemi olan liposuction genel anestezi altında uygulandığından dolayı herhangi bir acı ya da ağrı hissi olmadan yapılan işlemdir. Fazlalık olan yağlar vakumlama sayesinde vücuttan dışarı atılır. Ortalama 20 dakika kadar süren bu işlemde sıvı yağ hücreleri şişirilir ve emilmeye en hazır hale getirilir. Özel kanüller kullanılarak şişirilen yağların emilme işlemi sağlanır. İşlem sonrasında herhangi bir iz kalmaz. Açılan kanüller küçük olduğundan dolayı izler zaman içinde kaybolur.

Vaser Liposuction kimlere uygundur?

Teknolojik olarak gelişen ve en sık kullanılan yağ aldırma çeşitleri arasında vaser liposuction yer alıyor. Zayıflama yöntemleri ile kilo veremeyen kişilerde, doğum yapmamış olan kadınlarda, hareket engeli olmayan kişilerde, sürekli olarak tedavisi olan bir hastalığı olmayan kişilerde, tüm uğraşlara rağmen bölgesel yağlarından kurtulamayan bireyler için en uygun tekniktir. Sizler de en kısa süre içinde fazlalık olan yağlarınızdan kurtulmak için vaser liposuction yöntemini tercih edebilirsiniz.

Vaser Liposuction yöntemleri nelerdir?

Günümüzde hem kadın hem de erkekler tarafından tercih edilen yağ aldırma çeşitlerinden olan vaser liposuction işleminde pek çok yöntem vardır. Bu yöntemler arasında en sık kullanılan ve kolay olan ıslak liposuction yöntemidir. Kişinin yağ oranına, vücut ve deri yapısına en uygun olan yöntem tercih edilerek yağ alma işlemi yapılıyor. Lazer yöntemi, ıslak, kuru, aşırı ıslak, güç yardımlı gibi yöntemler sayesinde kısa süre içinde fazlalık olan yağlar alınarak kişinin kendini daha rahat hissetmesi sağlanıyor.