Bilgi ve Belge Yönetimi mezunları idari yargı sınavına başvurabilir mi?
YÖK Başkanlığı, Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programı mezunlarının idari yargı sınavlarına başvuramayacağına karar verdi.
|13 Mart 2021 14:47
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YÖK Başkanlığı, Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programı mezunları için önemli bir karar verdi. YÖK, Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programında alınan ders ve içerikler, kazanılan yetkinlikler ve program çıktıları incelendiğinde hukuk ve hukuk bilgisi açısından yeterliliği sağlayamadığını belirtti. Başkanlık, "Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programı mezunlarının idari yargı sınavına başvuramayacaklarına karar verilmiştir." dedi.
İŞTE YÖK KARARI
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