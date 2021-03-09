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Kaymakamın dikkati tarihi kaledeki sahte kamu görevlilerini yakalattı
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Harran'da, tarihi kale içerisine kendilerini kamu personeli olarak tanıtarak giren ve jeoradarla inceleme yapan 2 şüpheli, kaymakamın dikkati sayesinde gözaltına alındı.
|09 Mart 2021 16:59
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Tarihi Harran Kalesi'ne gelen 2 kişi, kendilerini özel harekat daire başkan vekili ve emniyet müdürü olarak tanıtarak kazı alanına girdi. Yanlarında getirdikleri jeoradar ile inceleme yapan 2 şüpheli, bölgede inceleme yapan Harran Kaymakamı Cihat Koç ile karşılaştı.
Kaymakam Koç, kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan kişilerin durumundan şüphelenerek bu kişilerin alandan ayrılmalarını engelledi ve haklarında inceleme yaptırdı.
Şüphelilerin kamu görevlisi olmadıklarının belirlenmesinin ardından Kaymakam Koç'un koruması C.L. ile T.G'yi etkisiz hale getirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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