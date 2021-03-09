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Pelin Öztekin'den cenaze töreni hakkında açıklama

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin'in cenaze töreniyle ilgili kızı Pelin Öztekin'den açıklama geldi.
 09 Mart 2021 17:22
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Pelin Öztekin'den cenaze töreni hakkında açıklama

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçtiğimiz pazar günü kalp krizi geçirdi. 62 yaşındaki usta sanatçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oyuncunun kızı Pelin Öztekin, cenaze töreninin detaylarını duyurdu. Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Öztekin, "Canım babam, ustam Rasim Öztekin'in cenazesi 10 Mart Çarşamba günü, saat 15.00'da Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak namaza müteakip, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir" dedi.

Ünlü yapımcı Birol Güven de "Tören Rasim Bey'in isteği doğrultusunda sınırlı katılımla ve pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleşecek. Ailesi bu konuda çok hassas" ifadelerini kullandı.

SEVENLERİ HASTANEYE KOŞTU

Acı haber sonrası usta oyuncunun sevenleri hastaneye akın etti. 'Seksenler' dizisinde rol alan Hacı Ali Konuk ile Deniz Oral ise yaptıkları açıklamada, "Bizim ağabeyimizdi. Kalpte sorunu vardı ama çok umutluyduk. Durumu iyiydi ama iki kere de kalbi durmuş geldiğinde. Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yer aslında. Çok keyifli günlerimiz geçti sette. 'Baba' diyorduk. 10 yılımız geçti beraber. Bir ustamızı kaybettik. Herkesin başı sağ olsun. Setteyken hiç bir şeyi yoktu. Yaşamı, gezmeyi çok seviyordu. Onu çok seviyorduk, sevmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rasim Öztekin'in Kalp krizinden 20 dakika önce gönderdiği mesaj Ünlü oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Memurlar.Net
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