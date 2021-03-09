1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2020 YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, 2020-YÖKDİL/2 Sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu
 09 Mart 2021 17:24
+Aa- Yazdır
2020 YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı

28 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Mart 2021 tarihinde saat 17.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2020-YÖKDİL/2 Sınav Sonuçları

2020-YÖKDİL/2 Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

28 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Mart 2021 tarihinde saat 17.20'den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2020 DİB-MBSTS sonuçları açıklandı
09 Mart 2021 15:03		 LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin mart ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı
08 Mart 2021 10:25
2019 -2020 KPSS alan bilgisi değerlendirme raporları yayımlandı
03 Mart 2021 11:01		 MSÜ sınavı için geç başvurular bugün yapılabilecek
03 Mart 2021 09:53
2020 ALES/2 cevap kağıtları erişime açıldı
02 Mart 2021 16:50		 2021 YKS başvuruları için son gün
02 Mart 2021 10:03
MBSTS ve YÖKDİL/2 soru ve cevapları açıklandı
01 Mart 2021 14:09		 Salgın tedbirleri kapsamında ertelenen YÖKDİL yapıldı
28 Şubat 2021 13:28
2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sınavı giriş belgeleri yayımlandı
25 Şubat 2021 11:58		 2021-YDS/1 başvuruları alınmaya başladı
25 Şubat 2021 10:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:35 - FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası18:25 - 1'i sözde lider kadrosundan 25 terörist öldürüldü18:25 - ODTÜ yerli aşı başvurusunu yaptı18:20 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:13 - Yedi ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı18:10 - Çeyrek altın 680 TL'den günü kapattı
18:00 - KYK yurdundaki sızıntı öğrencileri tahliye ettirdi17:52 - Benzine 30 kuruş zam! Pompaya yansımayacak17:50 - Oyak Renault, parça sıkıntısı nedeniyle üretime ara verecek17:37 - Yargının başarılı kadınlarından, genç meslektaşlarına tavsiyeler17:30 - 15 yaşındaki lise öğrencisi yatağında ölü bulundu17:28 - Ons altın ve gümüşte yükseliş hızlandı
17:24 - 2020 YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı17:22 - Pelin Öztekin'den cenaze töreni hakkında açıklama17:14 - MEB, EBA'yı KKTC ile ortak kullanıma açacak17:05 - Dolar günü düşüşle tamamladı16:59 - Kaymakamın dikkati tarihi kaledeki sahte kamu görevlilerini yakalattı
16:55 - Karlov suikastına ilişkin davada sanıklara ceza yağdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
EPDK: Akaryakıtta markayı değil, ucuz olanı tercih edin
Rasim Öztekin'in Kalp krizinden 20 dakika önce gönderdiği mesaj
YÖK, öğretim üyesi alım ilanlarındaki kişiye özel şartları engellemeye yönelik çok önemli bir düzenleme yaptı
Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni kesinleşti
'Radar aracı' hakkında doğru bilinen yanlışlar
'Her yıl 40 bin kişi mezun oluyor, 15 bin kişi de emekli'
Belediye başkanının makam koltuğu ve aracı haczedildi
Bir ilimizde işyerlerine girerken HES kodu sorgulaması yapılacak
Yeniden kapanma perişan eder: Çözüm tüm kurallara uymaktan geçiyor
2020 DİB-MBSTS sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seslendirme sanatçılarımızın başarısı 1
deruhte etmek 1
damacana 2
şakşuka 1
hakan fidan 2
iskemi 1
haşlak 2
Yapay et 2
mart ayı dert ayı 2
menem 1
SON İLANLAR
Malatya Pütürge Belediyesi geçici işçi alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi geçici işçi alacak
Marmaris Polievi 2 aşçı alacak
Ukrayna hükümeti burs duyurusu
Aksaray Taşpınar Belediyesi memur alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Muttaş Kent Hizmetleri 28 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam