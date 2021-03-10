AÖF sınavları ile Diyanet sınavları çakışıyor

Bir ziyaretçimizin gönderdiği mesajı paylaşıyoruz.

Merhaba. AÖF öğrencisi ve Diyanet İşleri Başkanlığı personeliyim.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli için ÖSYM tarafından yapılan MBSTS sınavı ile AÖF ara sınavları ile aynı tarihe denk geliyor.

MBSTS'ye girecek olup da aynı zamanda AÖF'de okuyan ve geleceklerini iki kurumun sınavlarına göre planlayan on binlerce aday var.

Sınav tarihlerinde değişiklik olmaması ya da AÖF ara sınavlarının online yapılmaması durumunda büyük mağduriyetler yaşanacak.

Bu sorunun sitenizde dile getirilerek çözüm üretilmesini talep ediyorum.