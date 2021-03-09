1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ons altın ve gümüşte yükseliş hızlandı

Pandemi döneminde merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi ve tahvil alımına başlaması, hükümetlerin de rekor tutarlardaki teşvik paketleri uygulaması ons altının yıl içinde rekor kırmasını sağladı. 2020'yi yatırımcısına büyük kazanç sağlayarak kapatan altın, 2021'e hızlı başladı, ancak küresel fiyatlamaların değişmesiyle altındaki baskı da arttı.
 09 Mart 2021 17:28
+Aa- Yazdır
Ons altın ve gümüşte yükseliş hızlandı

İnvesting.com'da yer alan habere göre; Gıda enflasyonundaki yükselişin yanında maliyet artırıcı unsurlara ek olarak talep tarafında da artış beklentisiyle ABD'de enflasyonun hedeflenen seviye olan %2'in üzerine çıkacağına dair düşünceler Şubat ayında hız kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizinin kademeli olarak %1'den %1,5'e çıkmasıyla küresel piyasalarda da risk iştahı azaldı. Şubat ayının son haftasında ise faizlerdeki artış hızlandı ve %1,6 seviyesini geçti.

Tahvillerdeki hareketlilikle dolarda da canlanma olması altının 1,800 dolar altına gerilemesine neden oldu. Son haftada ise fiyatlamalardaki artış ile altın 1,700 dolar seviyesinin de altına indi.

Geçtiğimiz haftayı 1,700 dolar seviyesinde kapatan kıymetli metal, dün 1,675 dolar seviyesine gerileyerek Haziran sonrası en düşük seviyeyi gördü. Fiyattaki düşüşte ABD Dolar Endeksi'nin 92,50 ile Kasım ayı zirvesine çıkması etkili oldu.

Bugün ABD tahvil faizi %1,55 altında fiyatlanırken DXY de 91,90 seviyesine geriledi. Bu düşüşte destek alan altın bugün günlük bazda %2 yakın primli ve fiyat son saatte 1,718 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ocak ayı itibarıyla kıymetli metal %10'a yakın değer kaybetti.

Yurt içinde ise TÜİK verilerine göre Şubat ayında TÜFE bazında külçe altın, %7,88 geriledi. 3 aylık dönemde ise külçe altın yatırımcısına %16,88 oranında kaybettirdi, ancak yıllık bazda halen en iyi getiri külçe altında.

Onstaki düşüşe karşın USD/TRY kurundaki hızlı yükselişle 420 TL üzerine çıkan gram altında 26 Şubat'ta görülen 424 TL seviyesi direnç olarak izleniyor.

Bugün dikkat çeken yükseliş ise gümüşte yaşanıyor. 28 dolar üzeri hareketlerde zorlanan fiyat, geçtiğimiz Cuma 24,80 dolar desteğine doğru geriledi. Fiyat dün gün içi kazançlarını da silmesinin ardından günü sert kayıpla kapattı.

Bugün altındaki yükselişe karşın %3 ile hızlı ilerliyor. Fiyat son saatte 26 dolar seviyesini görerek dünkü kayıplarını sildi, ancak aylık bazda %2,7 negatif bölgede.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa günü yükselişle tamamladı
09 Mart 2021 18:20		 Çeyrek altın 680 TL'den günü kapattı
09 Mart 2021 18:10
Dolar günü düşüşle tamamladı
09 Mart 2021 17:05		 Altında gözler ABD'deki Temsilciler Meclisi'nde
09 Mart 2021 09:37
Dolar/TL 7,75 seviyesinin üzerini gördü
08 Mart 2021 21:35		 Borsa günü düşüşle tamamladı
08 Mart 2021 18:28
Dolar/TL paritesi 7,70 TL seviyesine yaklaştı
08 Mart 2021 17:54		 Çeyrek altın 678 TL'ye yükseldi
08 Mart 2021 17:29
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
05 Mart 2021 18:37		 Borsa günü yükselişle tamamladı
05 Mart 2021 18:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:35 - FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası18:25 - 1'i sözde lider kadrosundan 25 terörist öldürüldü18:25 - ODTÜ yerli aşı başvurusunu yaptı18:20 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:13 - Yedi ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı18:10 - Çeyrek altın 680 TL'den günü kapattı
18:00 - KYK yurdundaki sızıntı öğrencileri tahliye ettirdi17:52 - Benzine 30 kuruş zam! Pompaya yansımayacak17:50 - Oyak Renault, parça sıkıntısı nedeniyle üretime ara verecek17:37 - Yargının başarılı kadınlarından, genç meslektaşlarına tavsiyeler17:30 - 15 yaşındaki lise öğrencisi yatağında ölü bulundu17:28 - Ons altın ve gümüşte yükseliş hızlandı
17:24 - 2020 YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı17:22 - Pelin Öztekin'den cenaze töreni hakkında açıklama17:14 - MEB, EBA'yı KKTC ile ortak kullanıma açacak17:05 - Dolar günü düşüşle tamamladı16:59 - Kaymakamın dikkati tarihi kaledeki sahte kamu görevlilerini yakalattı
16:55 - Karlov suikastına ilişkin davada sanıklara ceza yağdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
EPDK: Akaryakıtta markayı değil, ucuz olanı tercih edin
Rasim Öztekin'in Kalp krizinden 20 dakika önce gönderdiği mesaj
YÖK, öğretim üyesi alım ilanlarındaki kişiye özel şartları engellemeye yönelik çok önemli bir düzenleme yaptı
Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni kesinleşti
'Radar aracı' hakkında doğru bilinen yanlışlar
'Her yıl 40 bin kişi mezun oluyor, 15 bin kişi de emekli'
Belediye başkanının makam koltuğu ve aracı haczedildi
Bir ilimizde işyerlerine girerken HES kodu sorgulaması yapılacak
Yeniden kapanma perişan eder: Çözüm tüm kurallara uymaktan geçiyor
2020 DİB-MBSTS sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iskemi 1
kulun 1
hakan fidan 2
haşlak 2
Lityum iyon pilleri 1
ibda 3
afgan tazısı 2
yağmur suyunun saçlara iyi geldiği söylemi 3
motivasyon 1
protein 1
SON İLANLAR
Malatya Pütürge Belediyesi geçici işçi alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi geçici işçi alacak
Marmaris Polievi 2 aşçı alacak
Ukrayna hükümeti burs duyurusu
Aksaray Taşpınar Belediyesi memur alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Muttaş Kent Hizmetleri 28 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam