Ons altın ve gümüşte yükseliş hızlandı

İnvesting.com'da yer alan habere göre; Gıda enflasyonundaki yükselişin yanında maliyet artırıcı unsurlara ek olarak talep tarafında da artış beklentisiyle ABD'de enflasyonun hedeflenen seviye olan %2'in üzerine çıkacağına dair düşünceler Şubat ayında hız kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizinin kademeli olarak %1'den %1,5'e çıkmasıyla küresel piyasalarda da risk iştahı azaldı. Şubat ayının son haftasında ise faizlerdeki artış hızlandı ve %1,6 seviyesini geçti.

Tahvillerdeki hareketlilikle dolarda da canlanma olması altının 1,800 dolar altına gerilemesine neden oldu. Son haftada ise fiyatlamalardaki artış ile altın 1,700 dolar seviyesinin de altına indi.

Geçtiğimiz haftayı 1,700 dolar seviyesinde kapatan kıymetli metal, dün 1,675 dolar seviyesine gerileyerek Haziran sonrası en düşük seviyeyi gördü. Fiyattaki düşüşte ABD Dolar Endeksi'nin 92,50 ile Kasım ayı zirvesine çıkması etkili oldu.

Bugün ABD tahvil faizi %1,55 altında fiyatlanırken DXY de 91,90 seviyesine geriledi. Bu düşüşte destek alan altın bugün günlük bazda %2 yakın primli ve fiyat son saatte 1,718 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ocak ayı itibarıyla kıymetli metal %10'a yakın değer kaybetti.

Yurt içinde ise TÜİK verilerine göre Şubat ayında TÜFE bazında külçe altın, %7,88 geriledi. 3 aylık dönemde ise külçe altın yatırımcısına %16,88 oranında kaybettirdi, ancak yıllık bazda halen en iyi getiri külçe altında.

Onstaki düşüşe karşın USD/TRY kurundaki hızlı yükselişle 420 TL üzerine çıkan gram altında 26 Şubat'ta görülen 424 TL seviyesi direnç olarak izleniyor.

Bugün dikkat çeken yükseliş ise gümüşte yaşanıyor. 28 dolar üzeri hareketlerde zorlanan fiyat, geçtiğimiz Cuma 24,80 dolar desteğine doğru geriledi. Fiyat dün gün içi kazançlarını da silmesinin ardından günü sert kayıpla kapattı.

Bugün altındaki yükselişe karşın %3 ile hızlı ilerliyor. Fiyat son saatte 26 dolar seviyesini görerek dünkü kayıplarını sildi, ancak aylık bazda %2,7 negatif bölgede.