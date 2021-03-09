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15 yaşındaki lise öğrencisi yatağında ölü bulundu
Büyükçekmece'de lise öğrencisi, ailesi tarafından yatağında ölü bulundu.
|09 Mart 2021 17:30
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Alınan bilgiye göre, Kamiloba Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede yaşayan ve 15 yaşında olduğu belirtilen T.A.'yı uyandırmak üzere odasına girdi. T.A.'nın yatağında hareketsiz yattığını gören aile, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, T.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
T.A.'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.
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