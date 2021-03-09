15 yaşındaki lise öğrencisi yatağında ölü bulundu

YÖK, ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANLARINDAKİ KİŞİYE ÖZEL ŞARTLARI ENGELLEMEYE YÖNELİK ÇOK ÖNEMLİ BİR DÜZENLEME YAPTI Yükseköğretim Kurulu, öğretim üyesi kadrolarında ilana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyeceğine yönelik düzenleme yaptı!