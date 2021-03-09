Benzine 30 kuruş zam! Pompaya yansımayacak
EPGİS'ten Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi
|09 Mart 2021 17:52
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EPGİS:10/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;Benzinde 30 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV DüzenlemesiEPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) March 9, 2021
10/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 30 KRŞ/LT
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
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