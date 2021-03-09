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KYK yurdundaki sızıntı öğrencileri tahliye ettirdi

Düzce Konuralp Bölgesi'nde bulunan Raziye Begüm Sultan KYK'da doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Yurtta öğrenciler tahliye edilirken bölgede itfaiye ve doğalgaz ekipleri çalışma başlattı.
 09 Mart 2021 18:00
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KYK yurdundaki sızıntı öğrencileri tahliye ettirdi

Olay Düzce'nin Konuralp Bölgesi Çiftepınarlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci yurdunda alt yapı çalışmaları sırasında kepçenin doğalgaz borusunu delmesi sonucu sızıntı meydana geldi. Gaz sızıntısı nedeni ile yurtta kalan öğrenciler tahliye edilirken, doğalgaz ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve doğalgaz ekipleri sızıntı bölgesinde çalışma başlattı. Tahliye edilen öğrenciler Necla Pekolcay Kız Öğrenci yurduna gönderilirken, konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı: "Yurdun alt yapısında yapılan çalışmalar sırasında kepçe doğalgaz borusunu delmiş. Sızıntı meydana gelince kısa süreli panik oluşmuş. Ekipler hemen müdahale ederek öğrencilerin tahliyesi yapıldı. Şu anda herhangi bir sorun yok" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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