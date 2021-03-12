Sınav ücreti yüksek olduğu gerekçesiyle unvan değişikliği sınavına iptal kararı

2017 yılında Munzur Üniversitesi unvan değişikliği sınavı açtı. Sınava 42 kişi başvurdu. Munzur Üniversitesi unvan değişikliği sınavını yapabilmesi için 3 üniversiteden teklif istedi ve Erzurum Üniversitesi'nin verdiği kişi başı 1253,05 lira kabul edildi. Ancak sınav ücreti yüksek olduğu için 25 aday başvuru yapmadı.

Eğitim Sen, sınav ücretinin yüksek olması ve yüksek ücretlerin adaylardan istenmesinin eşitsizliğe neden olması gerekçesiyle dava açtı.

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi sınav ücretlerinin yüksek olması ve adaylardan istenmesinin sınava başvurularda eşitsizliğe neden olması nedeniyle, unvan değişikliği ilanının iptaline karar verdi.

Mahkemenin iptal kararı nedeniyle hiçbir kusurları olmayan sınava giren adaylar mağdur olmuş oldu.

İŞTE MAHKEME KARARI