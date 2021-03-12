Sınav ücreti yüksek olduğu gerekçesiyle unvan değişikliği sınavına iptal kararı
|12 Mart 2021 11:05
|+Aa- Yazdır
2017 yılında Munzur Üniversitesi unvan değişikliği sınavı açtı. Sınava 42 kişi
başvurdu. Munzur Üniversitesi unvan değişikliği sınavını yapabilmesi için 3 üniversiteden
teklif istedi ve Erzurum Üniversitesi'nin verdiği kişi başı 1253,05 lira kabul
edildi. Ancak sınav ücreti yüksek olduğu için 25 aday başvuru yapmadı.
Eğitim Sen, sınav ücretinin yüksek olması ve yüksek ücretlerin adaylardan istenmesinin eşitsizliğe neden olması gerekçesiyle dava açtı.
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi sınav ücretlerinin yüksek olması ve adaylardan istenmesinin sınava başvurularda eşitsizliğe neden olması nedeniyle, unvan değişikliği ilanının iptaline karar verdi.
Mahkemenin iptal kararı nedeniyle hiçbir kusurları olmayan sınava giren adaylar mağdur olmuş oldu.
İŞTE MAHKEME KARARI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Önlisans mezunu, teknisyenlik unvan değişikliği sınavına girebilir mi?
15 Temmuz 2019 10:07
|300 Vergi müfettişi yürütmeyi durdurma (Y.D.) kararı aldı
03 Temmuz 2019 00:02
|1709 şube müdürü işleminde bir iptal kararı daha
18 Ocak 2018 18:49
|İlçe'den büyükşehir'e görevlendirmede harcırah kararı
25 Aralık 2016 20:30
|TRT'nin unvan değişikliği sınavına iptal kararı
26 Mart 2014 11:20
|Kadrosu kaldırılan memur hangi kadroya atanır?
23 Şubat 2014 11:26
|Başkasını emsal göstererek uzman kadrosuna atanılabilir mi?
27 Haziran 2013 15:03
|Görevde yükselme yönetmeliğinin geçici maddesi nasıl anlaşılmalıdır?
29 Ekim 2011 00:02
|Peyzaj mimarları mühendis kadrosuna başvurabilir
27 Ekim 2011 08:01
|Sağlık raporu alan koruma ve güvenlik personeli, hizmetli yapılabilir mi?
05 Şubat 2010 13:25