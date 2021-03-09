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1'i sözde lider kadrosundan 25 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Akar: "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi."
 09 Mart 2021 18:25
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1'i sözde lider kadrosundan 25 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 teröristin etkisiz hale getirildiğine ilişkin istihbarat kanallarından bilgi aldık." dedi.

Bakan Akar, Romanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonrasında açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini söyleyen Akar, "Başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Operasyonların artan bir şiddet ve tempoda, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini dile getiren Akar, şunları söyledi:

"En son teröristi etkisiz hale getirecek, asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bu konuda son derece azimli ve kararlıyız. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede en son Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 teröristin etkisiz hale getirildiğine ilişkin istihbarat kanallarından bilgi aldık. Terör örgütü PKK'nın Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı. Ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, 83 milyon halkımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız."

- "Bazı adımlara karar verdik"

Romanya ziyaretine ilişkin bilgi veren Bakan Akar, "değerli dostum" diye nitelendirdiği Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca'nın gösterdiği sıcak misafirperverliğe teşekkür ederek "Romanya bizim önemli ortaklarımızdan biri. Hem iki ülke olarak hem de NATO çerçevesinde birçok ortak faaliyette bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin son derece faydalı ve yapıcı geçtiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Askeri eğitim ve iş birliği konularında önümüzdeki günlerde atmayı planladığımız adımları da görüşme fırsatı bulduk. Bunları teferruatlı şekilde ele aldık. Bir yandan savunma ve güvenlik konularını, diğer yandan da savunma sanayisinde iş birliği konularında neler yapılabileceğini karşılıklı olarak değerlendirdik. Görüşmeler sonucunda, bazı adımları atmaya karar verdik. Bu yıl yapılacak askeri diyalog toplantılarını da koronavirüs salgını tedbirleri dahilinde Türkiye'de yapmayı planladık. Önümüzdeki günlerde bunun kesin tarihi ve uygulama şeklini belirleyeceğiz."

Türkiye ve Romanya arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik kararlılığı ifade eden Akar, "Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalması için yapılabileceklere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Karadeniz'de barış ve istikrarı muhafaza etmenin önemli olduğunu da bir kez daha dile getirdik." dedi.

Bakan Akar, askeri eğitim ve tatbikatlar konusunda yapılan planları da gözden geçirdiklerini belirterek "Önümüzdeki günlerde bu faaliyetlerin daha etkin şekilde yürütülmesi için de kararlılığımızı bir defa daha ifade ettik." diye konuştu.

- FETÖ ile mücadelede iş birliği

Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) sorumluluğunun bu sene Türkiye'de olduğunu anımsatan Akar, şunları kaydetti:

"Romanya'nın da bununla ilgili katkılarından dolayı değerli arkadaşım Bakan Ciuca'ya bir kere daha teşekkür etme fırsatı buldum. Ayrıca burada çok uluslu tümen ve kolordunun yapılanma safhası devam ediyor. Buradaki çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Biz de personel olarak buraya gerekli katkıları sağlıyoruz. Daha önceki çalışmalarımızdan elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyi buradaki arkadaşlarımıza aktarmaya devam ediyoruz. Bu karargahta görevli olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile bir araya gelerek onlarla görüşme fırsatı da bulduk."

FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yapan Akar, "Değerli arkadaşım Bakan Ciuca'ya Romanya'da bulunan FETÖ üyeleri ile ilgili taleplerimizi kendilerine ifade ettik. Kendisi de bu konuda ilgili bakanlık ve kişilerle görüşme yapacağını ve konuyu takip edeceğini belirtti." bilgisini verdi.

Romanya'da gösterilen ev sahipliğine bir kez daha vurgu yapan Akar, sözlerinin sonunda Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca'ya hem bunun için hem de Birinci Dünya Savaşı yıllarında Romanya'da şehit düşen Türk askerlerinin yer aldığı şehitliğin bakımına gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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