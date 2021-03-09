ODTÜ yerli aşı başvurusunu yaptı

Bilim insanı ve girişimci kadınlar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) çevrim içi düzenlendiği 'Bilimde Kadının Sesi' konulu panelde buluştu.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen panele, ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mayda Gürsel, konuşmacı olarak katıldı.

ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mayda Gürsel, panelde, Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında yerli bir ilaç firmasıyla geliştirdikleri aşıyla ilgili bilgi verdi.

"İNSAN KLİNİK ÇALIŞMALARINA BAŞLAMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

Pandemi sayesinde kadının bilimdeki yerinin önem kazandığını vurgulayan Gürsel, "Yerli aşılar için TÜBİTAK İlaç Platformu altında çalışan bir grup olarak 1 yıldır genç araştırmacılarımızla gece gündüz büyük mücadeleler verdik. Bugün benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Çünkü bizim grubumuzun TİTCK'ya başvurusunu tamamladık. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe denk gelmesi beni çok duygulandırdı. İnşallah başvurumuz kabul görürse çok yakın zamanda insan klinik çalışmalarına başlamayı ümit ediyoruz. Faz 1'in başlaması TİTCK'nın değerlendirmesine kalmış bir süreç. Sonucu biz de heyecanla bekliyoruz." dedi.