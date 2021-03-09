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FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan tutuklu eski öğretmen sanık 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
 09 Mart 2021 18:35
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FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.Y. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın KHK ile kapatılan örgüte ait eğitim kurumlarında ''tayine tabi personel'' statüsünde yönetici olarak 12 yıl boyunca çalıştığı, örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği, FETÖ'nün askeri okullara hazırladığı öğrencileri diğer örgüt sorumlularına yönlendirdiği ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da katılım hesabı açtırdığı tespitleri dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık B.Y. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi. FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunarak "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. FETÖ'ye finansal destek sağlamadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanık B.Y'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı
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