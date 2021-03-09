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Bakan Varank, Bolu'da sanayi yatırımlarını inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bolu'nun Gerede ilçesinde özel sektör tarafından yapımı devam eden sanayi yatırımlarını inceledi.
 09 Mart 2021 18:45
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Bakan Varank, Bolu'da sanayi yatırımlarını inceledi

Gerede'de savunma sanayi alanına yönelik faaliyet yürütecek fabrikanın inşaat alanını gezen Varank, fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne geçen Varank, inşaatı süren ve bu ay sonunda üretime başlaması planlanan jelatin fabrikasında inceleme yaptı.

Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolu'ya ani ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, "Savunma sanayi alanında çok önemli bir firmamızın yatırımını inceledik. Türkiye'nin ihtiyacı olan önemli bir alt yapıyı şu anda Gerede'de kuruyorlar. Detaylara girmeyelim ama başından itibaren takip ettiğim bir yatırımdı. Bugün de ne aşamadalar, bizzat görerek bilgi aldım. İnşallah bu yaz sonuna doğru ilk üretimlerini gerçekleştirecekler." diye konuştu.

İnşası devam eden ve yıl sonunda üretime başlayacak fabrikanın hangi alanda üretim yapacağının belli olduğunu ancak şu anda açıklamalarının doğru olmadığını ifade eden Varank, "Detaylara girmemize gerek yok ama tekrar şunun altını çizmiş olayım; Türkiye'nin önemli bir ihtiyacını karşılayacak hem de bir özel sektör yatırımı olarak şu anda hayata geçiriliyor. Bundan sonra bu manada Bolu'muzun ismini daha fazla duyacağımıza inanıyorum." dedi.

- "Buradaki tesisler önemli bir ihracat pazarı oluşturacak"

Jelatin fabrikası hakkında da bilgi veren Varank, dericilik sektörünün özellikle Gerede'nin önemli bir değeri olduğunu vurguladı.

Bu tesisin Türkiye ve İslam dünyasında özellikle gıda sektöründe önemli bir ihtiyacı gidereceğini anlatan Varank, "İnşallah firmamız burada 6 bin tonluk bir tesisin inşaatını yapıyor. Bu ay içerisinde üretime geçecekler." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Gerede'de faaliyet gösteren dericilerin de benzer bir yatırım yaparak ilçede ikinci bir jelatin fabrikası inşa ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda inşaatını devam ettiriyor. Bu iki fabrikamızda yaklaşık 14 bin tonluk kapasite oluşacak. Biliyorsunuz helal gıda pazarı tüm dünyada giderek artan, özellikle İslam dünyasında ve Müslüman olmayan ülkelerde yaşayan Müslümanların takip ettiği bir sektör. Dünyada 4 milyar dolarlık bir jelatin sektörü var. Bunun yaklaşık 3'te birini de helal jelatin sektörü oluşturuyor. İnşallah burada kurduğumuz tesisler hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak hem de önemli bir ihracat pazarı oluşturacak."

Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka ile ilçenin ve organize sanayi bölgelerinin ihtiyaçları hakkında konuştuklarını belirten Varank, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Gerede'de kurulan bu tesislerin önemli bir istihdam oluşturacağını vurgulayan Varank, "Bu manada vatandaşlarımız tabii ki bu istihdamdan faydalanacaktır." dedi.
Anadolu Ajansı
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