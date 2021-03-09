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Bakan Gül: Temel hedefimiz hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Kendi ülkemizde hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması bizim temel amacımız, hedefimiz"
 09 Mart 2021 18:51
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Bakan Gül: Temel hedefimiz hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması

Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında kadına yönelik şiddetle mücadelede atılacak adımları desteklemek için "Kadına Yönelik Şiddetin Suç Failleri Üzerinden Araştırılması İş birliği Protokolü" imzalandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen imza törenine katıldı.

Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemli bir başlık olduğunu hatırlattı.

Kadına yönelik şiddetin analiz edilebilmesi için Ankara Üniversitesi ile iş birliği protokolünü hayata geçirdiklerini ve bu iş birliğinin mezun olduğu üniversite ile yapılıyor olmasının da kendisi için ayrıca mutluluk verici olduğunu söyleyen Gül, "Hem üniversitenin akademik çalışmalarını hem sosyal sorumluluk anlamında çok önemli bir katkı sağlayacak bir protokolü imzalıyoruz. Bugüne kadar atılan tüm adımlarla ilgili çok önemli bir farkındalık olacak." ifadelerini kullandı.

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadına yönelik şiddetle mücadele anlamında çok önemli adımların atılmasına öncülük ettiğini belirterek 6284 sayılı Kanun, uluslararası sözleşmeler, buna uygun mevzuatlar, uygulamalar, şiddeti önleme merkezi gibi yeni uygulamaların topluma kazandırıldığını vurguladı.

- "Hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması, bizim temel amacımız"

Kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğuna ve bütün ülkelerde bu sorunun yaşandığına dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Kendi ülkemizde hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması bizim temel amacımız, hedefimiz. Bu konuda geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı da kadına yönelik şiddetle etkin mücadele önemli bir başlıktı ve bu çerçevede boşanmış olsa bile eşe karşı yapılan fiillerin ağırlaştırıcı şekilde cezalandırılması, yine boşanma davaları sürecinde çok makul sürede yargılamaların nihayete ermesi, tedbire ilişkin uygulamadaki sorunlar, diğer kurumlarla yaşanan yargının önüne gelinceye kadar yaşanan diğer uygulamalar gibi konularda önemli çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Yine Bakanlığımız Adli Destek Mağdurları Başkanlığını kurduk. Çok değerli bir heyetimiz, başkanlığımız var. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuruldu. Adliye de kadının, çocuğun, herkesin eli, gözü, kulağı olacak. Onların yalnız olmadıklarını hissettirecek. Adliyelerde bunları adım adım hayata geçiriyoruz."

- "İşin temeline inmeye yönelik bir iş birliği protokolü hayata geçmiş olacak"

Adalet Bakanı Gül, toplumun sorunlarını üniversiteler ile ortak yapılacak vizyoner çalışmalarla çözmenin herkes için bir fırsat olduğunu belirterek şiddetin meydana gelmeden engellenmesi ve kadınların örselenmemesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu meselenin temeline inerek, şiddet vuku bulduğunda yargı bunun cezasını verir. Ama biz bu olayla ilgili vuku bulmasın, meydana gelmesin, kadınlar örselenmesin, şiddete hiç maruz kalmasın derdindeyiz. Buralara insanlar niçin bu şiddete tevessül ediyorlar. Şiddet faillerini akademik bir inceleme modelinin masaya yatırılmasını amaçlıyoruz. Niçin bu şiddete başvuruyorlar? Hangi eğitim sürecinden, hangi problemlerden, sosyolojik, psikolojik toplumsal sorunlar var? Burada çok akademik bir konunun, bize, uygulayıcılarına yönelik bir politika ortaya çıkacaktır. Sadece bize değil diğer tüm ilgili bakanlıklara. Bu, bir daha başka bir kadın suça maruz kalmasın, suça hangi sebepler itiyor, işin temeline inmeye yönelik bir önemli adım, bir iş birliği protokolü hayata geçmiş olacak."

İmzalanan iş birliği protokol ile toplumda kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin ve önemli bir akademik çalışmaya imza atılacağını belirten Bakan Gül, buradan çıkan sonuçların gerekli tedbirlerin alınmasına vesile olmasını temenni ederek şu ifadeleri kullandı:

"O kişi cezaevinden çıkıp topluma karışacak. Ama çıkınca yine o kadına ya da başka bir kadına şiddet eylemine tabi olmasın diye cezaevlerinde ıslah etmek için nelere nasıl adımlar atmak gerekiyor? Rehabilitasyon çalışmalarını çıtasını nasıl yükselteceğiz? Bu anlamda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz de istifade edecek. Toplumda kadına yönelik şiddetle mücadele etkin, önemli bir akademik çalışma olacak."

Emeği geçenlere teşekkür eden Gül, hiçbir kadının şiddete maruz kalmadığı bir dünya dilediğini belirtti.

- "Kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında çok daha emin adımlar atılacak"

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar da şiddetin önlenmesi için rehabilite çalışmalarının önemini vurguladı. Birçok sorunda olduğu gibi bu konuda da kurumlar arası iş birliğinin temel ve büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Ünüvar, "Bu bağlamda yasal mevzuat çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düşmektedir. Adalet Bakanlığı yetkilileri ile üniversitemiz akademisyenleri bugünkü iş birliği protokolü için yoğun şekilde çalıştı. Kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında çok daha emin adımlar atılacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Gül ve Rektör Prof. Dr. Ünüvar, iş birliği protokolünü imzaladı.

- Protokolün detayları

Protokol, İnsan Hakları Eylem Planı'nda kadına yönelik şiddetle mücadelede atılacak yeni adımlara, hazırlanacak akademik çalışmalar ile ışık tutacak.

Ankara Üniversitesi ile yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucunda şiddet failleri üzerinden şiddetin sebepleri, şiddeti doğuran nedenler ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması konusunda çalışmalar yapılacak. Şiddeti doğuran sebeplerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar ve politikalar eş zamanlı olarak yürütülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda da kadına yönelik şiddetle mücadele önemli bir yer tutuyor.

Plan ile eşe karşı işlenen suçlarla ilgili kanunda öngörülen cezayı artıran sebeplerin, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve suç faillerinin adli süreçte caydırıcı ceza ve koruma tedbirleri ile karşı karşıya bırakılması hedefleniyor.

Öte yandan, şiddet tekrarlanan şiddet aşamasına gelmeden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri uzmanları tarafından verilecek aile/ebeveyn danışmanlığı hizmetlerinin, bu vakaların önüne geçilmesi noktasında önemli bir kazanım sağlayacağı düşünülüyor.

Ailelerin bazı problemlerini çözebilmeleri noktasında kendilerine uzman desteği verilmesi, boşanma aşamasındaki kişilere çocukları başta olmak üzere bazı yükümlülüklerinin hatırlatılması ve ebeveyn danışmanlığı ile desteklenmesiyle birlikte boşanma sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Taraflar nezdinde oluşturulacak bu farkındalık ile boşanma sürecindeki şiddet vakalarında azalma eğilimi olacağı öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
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