1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti

Kahramanmaraş'ta Metin Çuhadar'ın (52) sol gözü, koronavirüs nedeniyle görme yetisini tamamen kaybetti. Koronavirüsü yendikten 2 ay sonra sol gözünün tamamen karardığını belirten Çuhadar'a teşhisi koyan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özdemir, koronavirüse bağlı olarak göz damarlarında tıkanıklık meydana geldiği için Çuhadar'ın görme yetisini kaybettiğini belirtti.
 09 Mart 2021 19:13
+Aa- Yazdır
Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti

KSÜ Tıp Fakültesi Kütüphanesi sorumlusu öğretim görevlisi Metin Çuhadar, Kasım ayında korona virüse yakalandı. Tedavinin ardından sağlığına kavuşarak, tekrar işine dönen Çuhadar'ın 2 ay sonra sol gözü görme yetisini kaybetti. Görev yaptığı fakültenin göz polikliniğine müracaat eden Çuhadar'ı muayene eden KSÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özdemir, Çuhadar'ın geçirdiği korona virüsün göz damarlarında tıkanıklığa neden olduğunu, bu nedenle de görme yetisini kaybettiğini belirledi.

"KORONAVİRÜSTEN DOLAYI BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEYİN GELECEĞİ HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"

4 çocuk babası Metin Çuhadar, korona virüsü çok rahat atlattığını, tedavi süresince de doktorun tüm uyarılarına uyup verdiği ilaçları da kullandığını söyledi. Daha önce gözüyle ilgili hiçbir rahatsızlık yaşamadığını, sol gözünün birden karardığını ifade eden Metin Çuhadar, korona virüse yakalanması ve sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Korona virüse kasım ayının başında yakalandım. 15 gün karantinada kaldık. 3 Şubat'ta gözümde güneş ışığı gibi bir şeyler parladı. İkinci gün görme kaybı başladı. Sonra KSÜ Tıp Fakültesi Göz Polikliniği'ne muayeneye geldim, damar tıkanıklığı teşhisi koydular ve oksijen tedavisine yönlendirdiler beni. 20 seans almama rağmen açılmadı, tekrar geldim ve düzelmeyeceğini öğrendik. Göz kapandı tamamen. Görme kaybının Covid'in kanı koyulaştırmasından dolayı pıhtı atmasından, göz damarlarının tıkaması nedeniyle olduğunu biliyoruz. Korona virüsten dolayı başıma böyle bir şeyin geleceği hiç aklıma gelmezdi. Çünkü korona virüsü çok hafif atlattım, neredeyse nezle gibiydi, grip gibi bile değildi. Ama sonuçta böyle bir vakayla karşılaştık. Ağrı acı olmadı, sadece gözde görme kaybı oldu, 2 gün içinde tamamen gitti."

"VİRÜSÜN YOL AÇTIĞI EMBOLİLERDEN DOLAYI GÖZDEKİ DAMALAR TIKANIYOR"

Prof. Dr. Gökhan Özdemir ise, korona virüsün tüm vücutta emboliler (damar tıkanıklığı) oluşturarak tüm damarları tıkadığını ve buna bağlı olarak da tahribat meydana geldiğini söyledi. Korona virüsün gözde pek çok dokuyu etkileyebilen bir hastalık olduğunu kaydeden Özdemir, şöyle devam etti:

"Hastamız, tam görme kaybından yakınıyordu. Yaklaşık 2 ay öncesinden Covid'i geçirmiş, atlatmış ve iyileştikten bir ay sonra bir gözünde kalıcı görme kaybıyla karşımıza çıktı. Hastayı muayene ettiğimizde bir gözünü besleyen arterde, santral retinal arterinde tıkanıklık ve buna bağlı olarak kalıcı görme kaybını fark ettik. Covid, vücuttaki tüm organları etkileyip zarar verdiği gibi gözlere de zarar verebilir ve genellikle de verdiği zarar damar tıkanıklığı yüzünden oluyor. Virüsün yol açtığı kardiyovasküler komplikasyonlar ve embolilerden dolayı gözdeki damarlar tıkanıyor. Çünkü bu virüsün insan metabolizmasına verdiği zarar, son derece komplike ve karmaşık. Bu, virüsün hastalık sürecinde sitokin fırtınası gibi pek çok olay söz konusu ve bu tür sitokin fırtınası gibi benzer olayların insan vücudunda emboli yapması söz konusu. Bu emboliler hangi organda olursa o organın dizfonksiyonu olarak karşımıza çıkabiliyor. Muhtemelen bu sitokin fırtınasına benzer olayların gözümüzdeki embolileri de tetiklediğini, varsaymak doğru olabilir. Ne yazık ki bu tablo, geri dönüşümsüz bir tablo. Bu korona virüsün yol açtığı arter tıkanıklığına bağlı geri dönüşümsüz ve kalıcı bir görme kaybına yol açıyor. Bu da hastalarımız için çok olumsuz bir durum."

"HASTALIĞI NE KADAR HAFİF GEÇİRİRLERSE GEÇİRSİNLER KENDİLERİNE VERİLEN İLAÇLARI KULLANSINLAR"

Damaların, dokulara besin ve oksijen taşıdığını ve bu nedenle de hayati önem taşıdığını ifade eden Gökhan Özdemir, damalarda meydana gelebilecek emboli, yani tıkanma nedeniyle dokuların beslenemediğini, buna bağlı olarak da dokularda tahribat yaşandığına dikkat çekti. Gözlerdeki embolilerin daha mikro emboli olduğunu, bunun da gözdeki dokularda tahribat yaratarak görme kaybına yol açtığını belirten Özdemir, korona virüs hastalarını da uyararak, "Koronavirüs tanısı alan hastalarımız, hastalığı ne kadar hafif geçirirlerse geçirsinler kendilerine verilen ilaçları kullansınlar. Çünkü bu ilaçlar, ileride bir takım komplikasyonların gerçekleşmesini engelleyecektir. Bazen hastalarımız 'Hastalığı çok ciddi geçirmiyorum, semptomlarım çok hafif o zaman bu ilacı yutmasam da olabilir' diye düşünebiliyorlar. Bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Ne kadar hafif geçirirlerse geçirsinler muhakkak hekimler tarafından kendilerine verilen ilaçları kullanmalarında fayda var" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayısı 13 binin üzerine yükseldi
08 Mart 2021 21:40		 Salgın, aşı üreticisi şirketlere milyarlarca dolar kazandırdı
06 Mart 2021 23:28
Vaka sayısı beş gündür 11 binin üzerinde seyrediyor
06 Mart 2021 19:30		 Koronavirüs hastalarının yüzde 30'unda baş ağrısı tespit edildi
06 Mart 2021 15:32
DSÖ: Kadınlar, Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda
04 Mart 2021 22:38		 Prof. Dr. Çetin: Sivrisinek koronavirüs taşımıyor
04 Mart 2021 21:20
Pozitif vakaların görüldüğü anaokulunda eğitime ara verildi
03 Mart 2021 23:21		 Vaka sayısı iki gündür 11 binin üzerinde seyrediyor
03 Mart 2021 19:13
Vaka sayısı 12 bin sınırına yaklaştı
02 Mart 2021 20:05		 Aşılar, hastaneye yatışları yüzde 80'den fazla düşürüyor
01 Mart 2021 21:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:07 - 3 ilde gözaltına alınan eski HDP yöneticilerinden 4'ü tutuklandı19:55 - Ankara Valiliği'nden yeni HES kodu kararı19:52 - Fitch'ten Türkiye'de enflasyonun azalacağı tahmini19:50 - TBMM, kadına yönelik şiddetin sebeplerini araştıracak19:37 - Komandolar dualarla Ağrı'dan Suriye'ye uğurlandı19:36 - İzmir Valisi: Kovid-19 vaka sayıları yüzde 50 arttı
19:34 - Türkiye'de bu sene son 51 yılın en sıcak 8. şubat ayı yaşandı19:33 - Miraç gecesi yarın idrak edilecek19:31 - Tüzel kişiler de sabit hat sorgulama hizmetinden faydalanacak19:27 - Öğretmen, öğrencilerine sanal enstrümanlarla ders veriyor19:21 - İnternetle ilgili şikayetler yüzde 117 arttı19:19 - Prof. Dr. Yaşar Doğan: Sahra tozu çamur olarak yağacak
19:16 - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili'nin evi kurşunlandı19:13 - Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti18:56 - Yatırım gurusundan kripto parada 'dikkatli olmalıyız' uyarısı18:51 - Bakan Gül: Temel hedefimiz hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması18:45 - Bakan Varank, Bolu'da sanayi yatırımlarını inceledi
18:38 - 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
EPDK: Akaryakıtta markayı değil, ucuz olanı tercih edin
Rasim Öztekin'in Kalp krizinden 20 dakika önce gönderdiği mesaj
YÖK, öğretim üyesi alım ilanlarındaki kişiye özel şartları engellemeye yönelik çok önemli bir düzenleme yaptı
Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni kesinleşti
Belediye başkanının makam koltuğu ve aracı haczedildi
'Radar aracı' hakkında doğru bilinen yanlışlar
Pelin Öztekin'den cenaze töreni hakkında açıklama
'Her yıl 40 bin kişi mezun oluyor, 15 bin kişi de emekli'
Bir ilimizde işyerlerine girerken HES kodu sorgulaması yapılacak
Yeniden kapanma perişan eder: Çözüm tüm kurallara uymaktan geçiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ince maraz 1
tecahül-i arif 1
iskemi 1
ilistir 1
gül 1
haşlak 2
Tavukgiller 1
Süblimleşme 1
eczanelerin ücretsiz maske dağıtması 3
idal 1
SON İLANLAR
Malatya Pütürge Belediyesi geçici işçi alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi geçici işçi alacak
Marmaris Polievi 2 aşçı alacak
Ukrayna hükümeti burs duyurusu
Aksaray Taşpınar Belediyesi memur alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Muttaş Kent Hizmetleri 28 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam