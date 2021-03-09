Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili'nin evi kurşunlandı
|09 Mart 2021 19:16
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Olay, bu sabaha karşı saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Ensar Vakfı Balıkesir Şube Başkanı Yasin Sağay ile aile yakınlarının oturduğu apartmanın önüne motosikletle gelen 2 şüpheli, konuta pompalı tüfeklerle 7 kez ateş açtı. silahlı saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçarken, tüfekten çıkan saçmalar apartmanın duvarları ile Sağay'ın oturduğu dairenin camlarına isabet etti. Sağay'ın Antalya'da bulunduğu sırada gerçekleşen saldırıda evde bulunan eşi ve çocukları saldırıdan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler MOBESE ve çevredeki güvenlik kameralarını takibe alarak; tespit edilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
AİLE APARTMANINA SALDIRI OLDU
Aile apartmanında bulunan dairesine yönelik gerçekleştirilen saldırı sırasında il dışında bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay, Demirören Haber Ajansı'na telefonla yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bina aile apartmanı. Evde olmadığım sırada bu olay gerçekleştirilmiştir. Evde o sırada eşim ve çocuklarım vardı. Olayın bu şekilde aile apartmanımıza gerçekleşmesi bizler için ayrı bir üzücü durum olmuştur. Tabi ki çocuklarım bu durumdan etkilendi. Dün gece saatlerinde oturduğum eve isabet eden kurşunlar şahsıma ya da temsil ettiğim davama yapıldıysa onur, aileme yapıldıysa; esef duyarım. Yok bir avuç sarhoşun, şans eseri sıktıkları içki kurşunuysa onların hayrı için ancak dua edebilirim. Emniyet güçleri, titizlikle konuyu araştırmaktadır. Kısa süre içerisinde olayın faillerinin; varsa arkasındakilerin bulunacağına inanıyorum."
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