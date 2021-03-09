Tüzel kişiler de sabit hat sorgulama hizmetinden faydalanacak
|09 Mart 2021 19:31
|+Aa- Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mobil ile sabit hatlarda, borç ve alacak bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla "borç alacak ve iade sorgulama" hizmetini hayata geçirdiklerini anımsattı.
Bu sayede vatandaşların adlarına açılan hatları, borç ve alacak bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenme imkanı kazandığını belirten Sayan, bu hizmeti tüzel kişiliklerin de kullanabilmesi için yaptıkları çalışmaların tamamlandığını ifade etti.
Sayan, artık tüzel kişilerin de "sabit hat sorgulama" hizmetinden faydalanabileceğini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Rıza dışı bir abonelik varsa önlem alınabilecek. 'turkiye.gov.tr/bilgi-teknoloji' linkinden bu yeni hizmete ulaşarak münferiden yetkilisi olduğunuz şirketin vergi kimlik numarasına kayıtlı tüm sabit telefon ve internet hatlarını görüntüleyebilirsiniz. DijitalTürkiye için hayırlı olsun."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara Valiliği'nden yeni HES kodu kararı
09 Mart 2021 19:55
|Komandolar dualarla Ağrı'dan Suriye'ye uğurlandı
09 Mart 2021 19:37
|Bakan Gül: Temel hedefimiz hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması
09 Mart 2021 18:51
|Yedi ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
09 Mart 2021 18:13
|Mersin Üniversitesi, GYS sözlü sınavında tüm adaylara 100 puan verdi
09 Mart 2021 16:36
|Kafe ve restoranlar için mücbir sebep hali sona erdi
09 Mart 2021 14:59
|Şehir Üniversitesi çalışanları, Marmara Üniversitesi'nde istihdam edilecek
09 Mart 2021 14:50
|İstanbul'un en büyük korona laboratuvarı: Günde 10 bin test yapılıyor
09 Mart 2021 13:36
|Vakaların 4 kat arttığı ilde 'ayaküstü sohbet' uyarısı
09 Mart 2021 13:27
|Edirne'nin merkezi yerlerinde '4 metrekareye 1 kişi' kuralı uygulanacak
09 Mart 2021 12:49