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Türkiye'de bu sene son 51 yılın en sıcak 8. şubat ayı yaşandı

Türkiye'de 2021 yılının şubat ayı, son 51 yıllık dönem göz önüne alındığında en sıcak sekizinci şubat olarak kayıtlara geçti.
 09 Mart 2021 19:34
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Türkiye'de bu sene son 51 yılın en sıcak 8. şubat ayı yaşandı

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar şubat ayı ortalama sıcaklığı 3,4 derece olarak ölçüldü. Bu yılki şubat ayında ise ortalama sıcaklık 6,2 dereceye çıktı.

Geçen ay ortalama sıcaklıklar Sakarya, Bursa, Balıkesir, Lüleburgaz, Akhisar, Beyşehir, Antakya, Göksun, Elmalı, İç Anadolu Bölgesinin geneli, Bolu, Kastamonu, Karabük, Merzifon, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Boyabat, Nallıhan, Zile, Bitlis, Divriği, Muradiye, Elbistan çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi.

Türkiye'de 1971'den beri en yüksek ortalama sıcaklık 2016 yılının şubat ayında kaydedildi. Ölçümlere göre, 2021 yılının şubat ayı, 51 yılın en yüksek sekizinci şubat ayı olarak kayıtlara geçti.
Anadolu Ajansı
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