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Komandolar dualarla Ağrı'dan Suriye'ye uğurlandı

Mehmetçiğin "Komando Marşı" okuduğu törende komandolar, kendilerini uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaştı.
 09 Mart 2021 19:37
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Komandolar dualarla Ağrı'dan Suriye'ye uğurlandı

"Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Ağrı'nın Patnos ilçesindeki komandolar, görev yerlerine doğru yola çıktı.

Yurt içinde terörle mücadelede kahramanca görev yapan ve sınır ötesindeki harekatlarda dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçik, Suriye'deki mazlum halkın barış ve güven içinde yaşamasının en büyük güvencesi olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Suriye'ye gidecek Patnos Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı 3. Jandarma Komando Alay Komutanlığı personeli için uğurlama töreni düzenlendi.

Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, komutanlıktaki törende yaptığı konuşmada, Mehmetçiğin, bugüne kadar vatanın bölünmez bütünlüğüne kasteden terörist unsurları imha etmek amacıyla verilen tüm görevleri ecdada yakışır şekilde yerine getirdiğini belirtti.

Okyar, "Şimdi ise yanı başımızdaki coğrafyada mazlumların haklarını korumaya, ülkenin bekasına yönelik görevleri icra etmeye gidiyorsunuz. Sizleri şanlı tarihimizden aldığımız güç, asil milletimizin sevgi, güven ve dualarıyla bu göreve uğurluyoruz. Alnınızın akıyla bu görevden de başarıyla döneceğinize yürekten inanıyorum. Aileleriniz bizlere emanettir. Gözünüz arkada kalmasın. Kılıcınız keskin, yolunuz, bahtınız açık olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Mehmetçiğin "Komando Marşı" okuduğu törende komandolar, kendilerini ellerinde Türk bayraklarıyla uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaştı.

Duygusal anların yaşandığı törenin ardından komandolar, Ağrı Havalimanı'ndan görev yerlerine dualarla uğurlandı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Patnos Jandarma Komando Alay Komutanı Jandarma Albay Süleyman Küçükkaraağaç ve Kaymakam Mustafa Maslak da katıldı.
Anadolu Ajansı
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