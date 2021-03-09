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Kadın girişimci, devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı 100 bin lira hibe destekle İzmir'in Menemen ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliği kuran Yeşim Şengül, kuzularını anne şefkatiyle büyütüyor.
 09 Mart 2021 20:30
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Göktepe Mahallesi'nde yaşayan Yeşim Şengül (45), 1996 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Bir süre tavuk çiftliğinde çalışan Şengül, firma üretimi durdurunca fidan satarak aile bütçesine destek verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı 100 bin lira hibe destekle İzmir'in Menemen ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliği kuran Yeşim Şengül, kuzularını anne şefkatiyle büyütüyor.

Evli ve iki çocuk annesi olan Şengül, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının "Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

Gerekli şartları sağlayan Şengül, aldığı 100 bin lira hibeyle koyun çiftliği kurdu.

Şu anda 75 koyun, 3 koç ve 92 kuzusu olan Şengül, çiftliğini daha da büyütmek istiyor.

Felçli kuzuyu elleriyle besliyor

Şengül, AA muhabirine, tavukçuluk tecrübesinin olduğunu ancak koyunlarla ilgili bir deneyiminin olmamasından dolayı ilk başta zorlandığını söyledi.

Zamanla işi öğrendiğini ve çokça araştırma yaptığını belirten Şengül, "Anne olmanın bu işte avantajı büyük. Örneğin annesini kabul etmeyen yavrular var. Kalkıp onları geceleyin biberonla besliyorum." dedi.

Koyunlarının yeni doğum yaptığını ve ikiz kuzularının olduğunu ifade eden Şengül, bu dönemde zamanının büyük bölümünü çiftlikte geçirdiğini dile getirdi.

Yeni doğan bir kuzunun felçli olduğunu söyleyen Şengül, şöyle devam etti:

"Normalde bu kayıptır ancak ben onu bir kayıp olarak göremedim. O hayvan felçli olduğu için ayağa kalkamıyor ve annesini ememiyor. Annesi de emzirmek istiyor. Yavrusu ayağa kalkmadığı halde bütün gün onun yanında yatıyor. Ben biberonla besliyorum. Allah ne kadar ömür verdiyse o kadar yaşasın. Ben yaşatmak için elimden geleni yapacağım. Bu profesyonel bir yaklaşım değil ama ben bir anneyim. Günde 4-5 öğün ellerimle besliyorum."

Havluya sardı, saç kurutma makinesiyle ısıttı

Doğum sürecinde gece saatlerine kadar hayvan damında kaldığını anlatan Şengül, birçok hayvanın ilk doğumu olduğu için bazı sıkıntılar yaşadıklarını kaydetti.

Bazı doğumlar için veteriner hekimden yardım aldığını dile getiren Şengül, bazı hayvanların doğum sonrası kuzularını bıraktığını belirtti.

Sahiplenilmeyen koyunların yavrularına özel ilgi gösterdiğini belirten Şengül, "Doğumların olduğu zaman hava çok soğuktu. Biz de yavrular üşemesin diye ilk olarak havluya sardık. Saç kurutma makinesiyle kuruttuk." ifadelerini kullandı.

Ailesinin desteğini sürekli yanında hissettiğini söyleyen Şengül, işin sürdürülebilir olması için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Bez bağlayıp evinde besledi

Geleceğe yönelik hedeflerinden bahseden Şengül, "Dişilerin kesime değil üretime gitmesini, damızlık olarak satılmasını istiyorum. 92 kuzumuz var bunların yarısı dişi. Bunları damızlık olarak satmak istiyorum. Sürümü büyütmek istiyorum." dedi.

Bazı kuzulara çocuklarının isim verdiğini söyleyen Şengül, "Yavru kuzumuzun biri ayağa kalkamıyor. Annesi de bu yüzden düzgün emziremiyordu. Bundan dolayı kuzuyu gece evimize aldık. İlk başlarda gece beslemek için alarm kurduk, 2 saatte bir biberonla süt verdik. Bir süre de bez bağladık. Bezle evin içinde dolaştı. Şu anda gayet iyi sağlıklı." diye konuştu.

Şengül, desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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