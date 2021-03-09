1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PCR testinde 'mavi çizgi' Covid-19'u belirliyor

Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sarhan Sakarya, Covid-19'un tespitinde kullanılan 'PCR testi'ndeki mavi çizgi ile ilgili olarak, "Mavi çizgi hiç oynamazsa hasta negatif. Çizgi artışta ve pik yaptıysa, pozitif olduğu anlamına gelir. Örnek yeterliliğini gösteren yeşil çizgi düşük seviyedeyse, testi tekrarlanıyor, şeklinde okuyoruz" dedi.
 09 Mart 2021 20:40
+Aa- Yazdır
PCR testinde 'mavi çizgi' Covid-19'u belirliyor

Koronavirüs salgınında hastalığın kişilere bulaşıp bulaşmadığını anlamak için en çok kullanılan yöntemlerden biri de PCR testi oldu. Kişiden alınan sürüntü örneği, laboratuvar ortamında incelendikten sonra, bilgisayar programındaki grafikler incelenerek sonuca ulaşılıyor. Genetik materyal tespiti yapan PCR testi, virüsün vücuda girmesini takip eden birkaç gün içinde, enfeksiyon henüz belirti göstermemesine rağmen varlığını tespit edebiliyor. Uzmanlar tarafından yapılan testin sonuçlanma süresi 24 saat ile 2-3 gün arasında değişebiliyor.

'LABORATUVARA BİR KİŞİ GİRİYOR'

Covid-19'u belirlemek için kullanılan PCR testinde izlenen süreci Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sarhan Sakarya anlattı:

"Burada, Covid-19 PCR testi için bir kompleks oluşturduk. Test merkezinde alınan örnekler hiç bekletilmeden özel bir sıvının içine koyuluyor. Laboratuvara transfer ediliyor. 1 saat bekledikten sonra, örnekler çalışmaya hazır hale geliyor. Laboratuvarda kirli ve temiz alan var. Kirli alanda, çok titiz davranmak zorundayız; çünkü burada 'kontaminasyon' olma yani bulaşma riski var. Yalancı pozitiflikler açısından sıkıntı oluşturuyor. PCR testinde yalancı negatiflikler de çok yaygın.

Onlar da yetersiz örnek alımından tutun da sıvının içinde koyulduktan sonra bekletme süresinin yetersizliği gibi pek çok faktörden kaynaklanıyor. Bu tip riskleri en aza indirmek için devamlı çalışan, iyi yetişmiş teknisyenimiz var. Laboratuvara teknisyenin dışında başka kimse girmiyor. Hataları sıfıra indirmeye çalışıyoruz. Temiz alan ise özel kıyafetler giydiğimiz ve PCR cihazının bulunduğu bölge. PCR, hata yapılabilen bir test. İyi bilmek, iyi çalışmak çok önemli. Her ay dış kalite kontrol sistemleriyle denetleniyoruz ve 100 puan üzerinden değerlendiriliyoruz."

'YEŞİL VE MAVİ ÇİZGİLER TEST SONUCUNU BELİRLİYOR'

Test sonucunda ortaya çıkan renklere göre hastalığı tespit ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Sakarya, "Bir cihazımız var. Bu cihaz, koymuş olduğumuz materyali belli ısılara indirip çıkartarak 40 defa tekrar ediyor. İçindeki RNA'lar çoğalıyor. Cihaz bu sıvıyı okuyor ve ortaya bir grafik çıkıyor. Bu grafikteki piklere göre biz, hastayı pozitif veya negatif olarak değerlendiriyoruz. Verileri analiz ediyoruz. Grafikte görünen yeşil çizgiler internal kontrol. Hastanın sürüntülerinden birçok gen alınıyor. Yeşil çizgi, genel olarak bir insandan örnek alındığını ve bunun yeterlilik seviyesini gösteriyor. Mavi çizgiler de Covid-19'un pozitif olup olmadığını gösteriyor. Mavi çizgi hiç oynamazsa hasta negatif oluyor. Fakat çizgi artışta ve pik yaptıysa, pozitif olduğu anlamına gelir. Örnek yeterliliğini gösteren yeşil çizgi düşük seviyedeyse, testi tekrarlıyoruz" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirdi
09 Mart 2021 21:59		 Üniversiteyi bitirip köyüne döndü: Kapış kapış satılıyor
09 Mart 2021 21:34
'Soğuk duvarlar' nişanlı çiftin fırçasıyla güzelleşiyor
09 Mart 2021 21:13		 Prof. Dr. Altun: Edirne'ye komşu illerden geçiş sınırlandırılmalı
09 Mart 2021 20:42
Doç. Dr. Ergil: Kadınlar, koronavirüsü daha çok ciddiye alıyor
09 Mart 2021 20:38		 Kadın girişimci, devlet desteğiyle çiftlik kurdu
09 Mart 2021 20:30
Türkiye'de bu sene son 51 yılın en sıcak 8. şubat ayı yaşandı
09 Mart 2021 19:34		 Miraç gecesi yarın idrak edilecek
09 Mart 2021 19:33
Prof. Dr. Yaşar Doğan: Sahra tozu çamur olarak yağacak
09 Mart 2021 19:19		 Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti
09 Mart 2021 19:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:53 - 'WhatsApp artık eski iPhone modellerinde çalışmayacak'21:43 - Ömer Çelik'ten muhalefetin maske eleştirilerine sert yanıt21:36 - Dünyada 115 ülkede 312 milyon doz Covid-19 aşısı yapıldı21:34 - Üniversiteyi bitirip köyüne döndü: Kapış kapış satılıyor21:29 - Öğretmenlerde koronavirüs çıktı, eğitime ara verildi21:19 - Emekli mali müşavir, evlilik vaadiyle 3,5 milyon TL dolandırıldı
21:16 - YHT projesinde testler devam ediyor!21:13 - 'Soğuk duvarlar' nişanlı çiftin fırçasıyla güzelleşiyor21:01 - HSK'dan adli ve idari yargı kararnamesine dair açıklama21:00 - Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor20:46 - Tatlı sularda mikroplastik uyarısı: İçme suyuna dahi karışabilir20:42 - Prof. Dr. Altun: Edirne'ye komşu illerden geçiş sınırlandırılmalı
20:40 - PCR testinde 'mavi çizgi' Covid-19'u belirliyor20:38 - Doç. Dr. Ergil: Kadınlar, koronavirüsü daha çok ciddiye alıyor20:30 - Kadın girişimci, devlet desteğiyle çiftlik kurdu20:07 - 3 ilde gözaltına alınan eski HDP yöneticilerinden 4'ü tutuklandı19:55 - Ankara Valiliği'nden yeni HES kodu kararı
19:52 - Fitch'ten Türkiye'de enflasyonun azalacağı tahmini
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
EPDK: Akaryakıtta markayı değil, ucuz olanı tercih edin
Rasim Öztekin'in Kalp krizinden 20 dakika önce gönderdiği mesaj
YÖK, öğretim üyesi alım ilanlarındaki kişiye özel şartları engellemeye yönelik çok önemli bir düzenleme yaptı
Pelin Öztekin'den cenaze töreni hakkında açıklama
Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni kesinleşti
Belediye başkanının makam koltuğu ve aracı haczedildi
'Radar aracı' hakkında doğru bilinen yanlışlar
'Her yıl 40 bin kişi mezun oluyor, 15 bin kişi de emekli'
Bir ilimizde işyerlerine girerken HES kodu sorgulaması yapılacak
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
terazi burcu kadını 1
mihenk taşı 2
farsça çeviri 1
papağan 1
İçini dökme 2
Lityum iyon pilleri 1
samsun'da kadına şiddet 4
Mavi 2
Bet 1
bile 1
SON İLANLAR
Malatya Pütürge Belediyesi geçici işçi alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi geçici işçi alacak
Marmaris Polievi 2 aşçı alacak
Ukrayna hükümeti burs duyurusu
Aksaray Taşpınar Belediyesi memur alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Muttaş Kent Hizmetleri 28 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam