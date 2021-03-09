HSK'dan adli ve idari yargı kararnamesine dair açıklama
HSK Birinci Dairesince hazırlanan 2021 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'ne ilişkin Prensip Kararları ve Kararname Takvimi HSK'nın internet sitesinde yayımlandı.
|09 Mart 2021 21:01
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