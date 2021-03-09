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HSK'dan adli ve idari yargı kararnamesine dair açıklama

HSK Birinci Dairesince hazırlanan 2021 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'ne ilişkin Prensip Kararları ve Kararname Takvimi HSK'nın internet sitesinde yayımlandı.
 09 Mart 2021 21:01
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HSK'dan adli ve idari yargı kararnamesine dair açıklama

İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru için tıklayın.
Adli Yargı 2021 Yılı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru için tıklayın.

Memurlar.Net
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