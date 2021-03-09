1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YHT projesinde testler devam ediyor!

ANKARA ile Sivas arasında yapımına devam edilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında, performans testleri sürüyor. Daha önce kent girişine kadar gelen YHT, ilk kez tarihi tren garına geldi.
 09 Mart 2021 21:16
+Aa- Yazdır
YHT projesinde testler devam ediyor!

ANKARA ile Sivas arasında yapımına devam edilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında, performans testleri sürüyor. Daha önce kent girişine kadar gelen YHT, ilk kez tarihi tren garına geldi.

Ankara ve Sivas arasında 2008 yılında başlatılan Sivas- Ankara YHT hattının büyük bölümünün tamamlanmasıyla başlatılan performans testleri sürüyor. Testler kapsamında YHT, bugün ilk kez kent merkezine kadar geldi. Ankara'dan yola çıkan YHT, bazı güzergahlarda durularak ve zaman zaman hızı azaltılarak hattı takip edip, saat 15.30 sıralarında Sivas merkezde bulunan tarihi tren garına giriş yaptı. Test için gelen YHT'yi halk da merakla takip etti. Gara girişinin ardından treni karşılayan TCDD personeli, önünde de fotoğraf çektirdi.

'SİVAS'IN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Ulaştırma Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu, "Yüksek Hızlı Tren, Sivas garına ilk kez geldi. Eminim ki bu gelişmeyle Sivas da hızlanacak. Yüksek hızlı tren geldikten sonra Sivas'ı nasıl kalkındıracağımızı hep birlikte düşünüp, geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Karşımızda duran şey muhteşem bir görüntü. Tam performansla çalıştığı zaman yaklaşık 3 saatte Ankara'ya gidecek. Zamanla uçakla yarışır hale gelecek. Bu hız sayesinde iş insanlarımız İstanbul'dan çantasını alıp Sivas'a gelebilecek. Akraba ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımız istedikleri zaman hızlı bir şekilde Sivas'a gelebilecekler. Ekonomik anlamda Sivas'ın gelişimine katkı sağlayacak" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
HSK'dan adli ve idari yargı kararnamesine dair açıklama
09 Mart 2021 21:01		 Ankara Valiliği'nden yeni HES kodu kararı
09 Mart 2021 19:55
Komandolar dualarla Ağrı'dan Suriye'ye uğurlandı
09 Mart 2021 19:37		 Tüzel kişiler de sabit hat sorgulama hizmetinden faydalanacak
09 Mart 2021 19:31
Bakan Gül: Temel hedefimiz hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması
09 Mart 2021 18:51		 Yedi ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
09 Mart 2021 18:13
Mersin Üniversitesi, GYS sözlü sınavında tüm adaylara 100 puan verdi
09 Mart 2021 16:36		 Kafe ve restoranlar için mücbir sebep hali sona erdi
09 Mart 2021 14:59
Şehir Üniversitesi çalışanları, Marmara Üniversitesi'nde istihdam edilecek
09 Mart 2021 14:50		 İstanbul'un en büyük korona laboratuvarı: Günde 10 bin test yapılıyor
09 Mart 2021 13:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:53 - 'WhatsApp artık eski iPhone modellerinde çalışmayacak'21:43 - Ömer Çelik'ten muhalefetin maske eleştirilerine sert yanıt21:36 - Dünyada 115 ülkede 312 milyon doz Covid-19 aşısı yapıldı21:34 - Üniversiteyi bitirip köyüne döndü: Kapış kapış satılıyor21:29 - Öğretmenlerde koronavirüs çıktı, eğitime ara verildi21:19 - Emekli mali müşavir, evlilik vaadiyle 3,5 milyon TL dolandırıldı
21:16 - YHT projesinde testler devam ediyor!21:13 - 'Soğuk duvarlar' nişanlı çiftin fırçasıyla güzelleşiyor21:01 - HSK'dan adli ve idari yargı kararnamesine dair açıklama21:00 - Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor20:46 - Tatlı sularda mikroplastik uyarısı: İçme suyuna dahi karışabilir20:42 - Prof. Dr. Altun: Edirne'ye komşu illerden geçiş sınırlandırılmalı
20:40 - PCR testinde 'mavi çizgi' Covid-19'u belirliyor20:38 - Doç. Dr. Ergil: Kadınlar, koronavirüsü daha çok ciddiye alıyor20:30 - Kadın girişimci, devlet desteğiyle çiftlik kurdu20:07 - 3 ilde gözaltına alınan eski HDP yöneticilerinden 4'ü tutuklandı19:55 - Ankara Valiliği'nden yeni HES kodu kararı
19:52 - Fitch'ten Türkiye'de enflasyonun azalacağı tahmini
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
EPDK: Akaryakıtta markayı değil, ucuz olanı tercih edin
Rasim Öztekin'in Kalp krizinden 20 dakika önce gönderdiği mesaj
YÖK, öğretim üyesi alım ilanlarındaki kişiye özel şartları engellemeye yönelik çok önemli bir düzenleme yaptı
Pelin Öztekin'den cenaze töreni hakkında açıklama
Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni kesinleşti
Belediye başkanının makam koltuğu ve aracı haczedildi
'Radar aracı' hakkında doğru bilinen yanlışlar
'Her yıl 40 bin kişi mezun oluyor, 15 bin kişi de emekli'
Bir ilimizde işyerlerine girerken HES kodu sorgulaması yapılacak
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ibda 3
iskemi 1
tecahül-i arif 1
zula 1
perihan abla 1
mart ayı dert ayı 2
Mavi 2
Sofra tuzu 2
menem 1
Okul hayatında yaşanan travmalar 2
SON İLANLAR
Malatya Pütürge Belediyesi geçici işçi alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi geçici işçi alacak
Marmaris Polievi 2 aşçı alacak
Ukrayna hükümeti burs duyurusu
Aksaray Taşpınar Belediyesi memur alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Muttaş Kent Hizmetleri 28 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam