1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenlerde koronavirüs çıktı, eğitime ara verildi

Yeni normalleşme dönemi ile birlikte orta riskli iller arasında yer alan Kırşehir'de, bir anaokulunda öğretmenlerde çıkan korona virüs vakası nedeniyle okulda eğitime ara verildi.
 09 Mart 2021 21:29
+Aa- Yazdır
Öğretmenlerde koronavirüs çıktı, eğitime ara verildi

Yenice Mahallesi'nde bulunan Fatoş Çetin Anaokulu'nda 10 öğretmenden 4'ünün korona virüs testleri pozitif çıktı. 105 öğrencisi bulunan okulda, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince 14 gün eğitim öğretime ara verildi.

Okul çalışanları ve öğretmenlerin idari izinli sayılacağı öğrenilirken, öğrenciler ise eğitime uzaktan devam edecek.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sınıfta 1.5 metre bahçede dip dibe
09 Mart 2021 09:02		 30 öğretmenin izole edildiği okulda, eğitime 10 gün ara
08 Mart 2021 19:19
Gümüşhane'de özel bir kolejde yüz yüze eğitime ara verildi
08 Mart 2021 12:31		 Matematik onlardan soruluyor
07 Mart 2021 16:03
Bu okul, koleji aratmayan donanımı ile öğrencilerini ağırlıyor
04 Mart 2021 20:03		 Yüz yüze eğitim başladı!
02 Mart 2021 10:24
Meslek liselilerin yenilikçi iş fikirleri markaların ilgi odağı oldu
01 Mart 2021 16:56		 Meslek lisesi, kimyasal içermeyen, bitkisel dezenfektan üretti
01 Mart 2021 15:30
Polisler okul bahçelerine sosyal mesafe uyarı işaretleri çizdi
28 Şubat 2021 15:53		 Üniversitede üretilen organik süt ürünlerinin geliri bilimsel araştırmalara kaynak sağlayacak
28 Şubat 2021 11:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:53 - 'WhatsApp artık eski iPhone modellerinde çalışmayacak'21:43 - Ömer Çelik'ten muhalefetin maske eleştirilerine sert yanıt21:36 - Dünyada 115 ülkede 312 milyon doz Covid-19 aşısı yapıldı21:34 - Üniversiteyi bitirip köyüne döndü: Kapış kapış satılıyor21:29 - Öğretmenlerde koronavirüs çıktı, eğitime ara verildi21:19 - Emekli mali müşavir, evlilik vaadiyle 3,5 milyon TL dolandırıldı
21:16 - YHT projesinde testler devam ediyor!21:13 - 'Soğuk duvarlar' nişanlı çiftin fırçasıyla güzelleşiyor21:01 - HSK'dan adli ve idari yargı kararnamesine dair açıklama21:00 - Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor20:46 - Tatlı sularda mikroplastik uyarısı: İçme suyuna dahi karışabilir20:42 - Prof. Dr. Altun: Edirne'ye komşu illerden geçiş sınırlandırılmalı
20:40 - PCR testinde 'mavi çizgi' Covid-19'u belirliyor20:38 - Doç. Dr. Ergil: Kadınlar, koronavirüsü daha çok ciddiye alıyor20:30 - Kadın girişimci, devlet desteğiyle çiftlik kurdu20:07 - 3 ilde gözaltına alınan eski HDP yöneticilerinden 4'ü tutuklandı19:55 - Ankara Valiliği'nden yeni HES kodu kararı
19:52 - Fitch'ten Türkiye'de enflasyonun azalacağı tahmini
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
EPDK: Akaryakıtta markayı değil, ucuz olanı tercih edin
Rasim Öztekin'in Kalp krizinden 20 dakika önce gönderdiği mesaj
YÖK, öğretim üyesi alım ilanlarındaki kişiye özel şartları engellemeye yönelik çok önemli bir düzenleme yaptı
Pelin Öztekin'den cenaze töreni hakkında açıklama
Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni kesinleşti
Belediye başkanının makam koltuğu ve aracı haczedildi
'Radar aracı' hakkında doğru bilinen yanlışlar
'Her yıl 40 bin kişi mezun oluyor, 15 bin kişi de emekli'
Bir ilimizde işyerlerine girerken HES kodu sorgulaması yapılacak
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zula 1
erik 3
lahana dolması 5
mart ayı dert ayı 2
oğlunu boğarak öldüren baba 4
indis 1
çaça 2
vakanüvis 1
hakan fidan 2
rüzgar gülü 2
SON İLANLAR
Malatya Pütürge Belediyesi geçici işçi alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi geçici işçi alacak
Marmaris Polievi 2 aşçı alacak
Ukrayna hükümeti burs duyurusu
Aksaray Taşpınar Belediyesi memur alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Muttaş Kent Hizmetleri 28 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam