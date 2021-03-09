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Ömer Çelik'ten muhalefetin maske eleştirilerine sert yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünyanın gıpta ile baktığı aşılama sürecini devam ettiriyoruz. Bütün dünyadaki kurumlar, Türkiye'nin bu organizasyonunu tebrik ediyorlar. Ama hala muhalefet 3 maske dağıtamadınız gibi eleştiriler söylüyor. Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız. Normalleşme ile birlikte temizlik, mesafe maskeyi unutmayalım.
 09 Mart 2021 21:43
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Ömer Çelik'ten muhalefetin maske eleştirilerine sert yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Başka zamanlarda çeşitli vesayet girişimleriyle ortaya çıktı. Her siyasetlerini taship ediyor değiliz.

Terörle mücadelede ciddi bir şekilde sürüyor. En son helikopter şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz.

RASİM ÖZTEKİN

Rasim Öztekin'i kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yarın rahmetlinin törenine Kültür Bakanımız, ben ve Numan Bey ile hep beraber katılacağız.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır Anneleri olarak andığımız annelerimiz, her zaman için toplantılarımızda gündem maddesidir. Her zaman için dualarımızı selamlarımızı kendilerine gönderiyoruz. Türkiye'de Kürt çocukların geleceğinin nasıl olması açısından kimlerin nasıl yaklaştığının turnusol kağıdıdır. Bu çocuklar, meslek sahibi olsunlar arasındaki ayrım burada gözüküyor. Diyarbakır Annelerine karşı tavır almak, Kürt çocuklarının dağlarda görmenin karşı tezahürüdür. Diyarbakır Annelerine verilen destek ya da verilmeyen destek bu çocukların evlatların geleceğine dönük kimin nasıl düşündüğünü gösteren bir tavırdır.

'KADINA KARŞI ŞİDDETE KARŞI ÇIKMAK İNSANLIĞI OLAN ŞİDDETE KARŞI ÇIKMAKTIR'

Samsun'da Denizli'de ağır bir takım cinayetlerle, şiddet olaylarıyla sarsıldık. Bu şiddet olaylarıyla mücadele yasal olması gerektiği gibi ahlaki kültürel oranları daha yükseğe çıkarmamız gereken mücadeledir. Bir hakkın altının çizilmesi, mağdur edilmesi haklarının altının çizilmesi, herhangi bir şekilde insan haklarıyla niye çatıştırılsın? Burada şunu unutmamak gerekir ki; kadına karşı olan şiddete karşı çıkmak insanlığa olan şiddete karşı çıkmaktır. Kadınların incinmesiyle mücadele ettiğimizde tüm insanların onurunu hassiyetine karşı duruma mücadele vermiş oluyoruz. Kadınlar her incindiğinde insanlığın incindiğini hiçbir şekilde unutmamak gerekiyor. Kadınlara verilen destek, geleceğe verilen desteğin daha iyi olmasıdır. Cumhurbaşkanımız kadın kolları kongresinde açıkladı, yeni bir komisyon kuruyoruz. Bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

MUHALEFETİN MASKE ELEŞTİRİLERİNE SERT YANIT

Dünyanın gıpta ile baktığı aşılama sürecini devam ettiriyoruz. Bütün dünyadaki kurumlar, Türkiye'nin bu organizasyonunu tebrik ediyorlar. Ama hala muhalefet 3 maske dağıtamadınız gibi eleştiriler söylüyor. Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız. Normalleşme ile birlikte temizlik, mesafe maskeyi unutmayalım.
Memurlar.Net
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