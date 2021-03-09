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'WhatsApp artık eski iPhone modellerinde çalışmayacak'

WhatsApp'ın, iOS 9 ve altındaki işletim sistemlerine sahip eski iPhone modellerinde çalışmayacağı belirtilirken, WhatsApp yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.
 09 Mart 2021 21:53
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'WhatsApp artık eski iPhone modellerinde çalışmayacak'

WABetaInfo'nun haberinde, WhatsApp'ın iOS için geliştirdiği son beta sürümünde, iOS 9 ve daha eski işletim sistemlerine sahip cihazlar için destek kaldırıldı.

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WhatsApp yönetimi ise henüz bu bilgiyi doğrulayan bir açıklamada bulunmadı.

Halihazırda mesajlaşma uygulamasının desteklediği iPhone işletim sistemleri listesinde, iOS9 ve daha yeni sürümlerin isimleri yer alıyor.

WhatsApp, 1 Ocak 2021 itibarıyla işletim sürümlerini iOS9 ve Android 4.0.3'a kadar güncellemeyen bazı telefon modellerinde çalışmıyor.
Memurlar.Net
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