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Diş hekimine hakaret eden meclis üyesine soruşturma

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, meclis üyesi İsmail Hakkı T. hakkında parti içi soruşturma başlatıldığını bildirdi
 09 Mart 2021 22:02
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Diş hekimine hakaret eden meclis üyesine soruşturma

Bahçelievler Belediyesinde koronavirüs testi için beklerken filyasyon ekibinde görev yapan diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk'e başörtüsünden dolayı hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı T., adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Öztürk, 4 Mart'ta Bahçelievler Belediyesinde Kovid-19 testi yaptığı sırada, belediye meclis üyesi İsmail Hakkı T'nin kendisine "Senin başında şu şey varken, sana nasıl güvenip ağzımı açarım, ya beni zehirlersen" sözlerini söylediği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine İsmail Hakkı T. gözaltına alındıktan sonra Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

Şüpheli İsmail Hakkı T., savcılığa verdiği ifadesinde, Bahçelievler Belediyesinde meclis üyesi olarak görev yaptığını, olay günü belediyede koronavirüs testi yapıldığını, diğer meclis üyeleriyle birlikte test için beklediğini, müştekiyi de o sırada tanıdığını anlattı.

Müştekinin yanında bulunan erkek görevlinin kendi sırası gelince kimlik bilgilerini istediğini ifade eden İsmail Hakkı T., "Ben de kendisine söyledim. Devamında erkek şahıs bana 'Hangi parti?' diye sordu. Bunun üzerine 'Cumhuriyet Halk Partisi' diye karşılık verince müşteki bana baktı. Göz göze gelince kendisine 'Türban karşıtı bir partili değilim, rahat olun' diyerek gülümsedim. Müşteki de bana 'Ben de Cumhuriyet Halk Partisine oy verdim' dedi ve karşılıklı gülüştük. Devamında müştekiye basında gösterilen bazı radikaller gibi türban karşıtı olmadığımı, hatta yakın zamanda koronavirüs aşısı yaptırdığımı, bundan dolayı aşıdan kaynaklanan bir olumsuzluk olması durumunda, müştekinin türbanlı olması nedeniyle 'Türbanlı hemşire seni zehirlemiş olabilir, denileceğini' şaka maksatlı söyledim. Bunu oradaki samimi ortamda espri amacıyla yaptım." dedi.

Müştekiye hakaret kastının olmadığını, yanlış anlaşıldığını savunan şüpheli, insanların düşüncelerine, dini inanışlarına, hassasiyetlerine saygı duyan bir insan olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İsmail Hakkı T, Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde de 60 yaşında olduğunu, böyle bir suçtan dolayı hakimlik karşısına çıkmaktan utanç duyduğunu belirterek, "Özellikle de dini hassasiyetler nedeniyle burada olmak beni üzmüştür. Hakaret kastım yoktur. Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum." dedi.

Hakimlik, şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

- Parti içi soruşturma başlatıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsmail Hakkı T. hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımında "4 Mart'ta Kovid-19 testi yapıldığı sırada görevli başörtülü kadına hakaret ettiği iddia edilen Bahçelievler Belediyesi meclis üyemizle ilgili konu yargıya intikal ettiği ve haberdar olunduğu andan itibaren parti içi soruşturma başlatılmış olup soruşturma, ilgili kurullarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı
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