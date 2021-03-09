'Maske takmak zorunlu değil' dedi polisi çileden çıkardı!
|09 Mart 2021 22:25
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Sadece Türkiye'de 29 bin kişinin ölümüne sebep olan virüsü yok sayan kadının, "Ben kör değilim, ölümcül virüs yok. Korkmuyorum, gerekirse de ölürüm" sözleri polisi çileden çıkartsa da sabırlı tavrıyla polisler bir çok vatandaşın takdirini topladı.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Merkez Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na doğru maskesiz yürüyen genç kadını uygulama sırasında fark eden trafik polisleri onu durdurup maske takmasını istedi. "Kimse bana maske taktıramaz, burası açık hava, açık havada maske takmak zorunlu değil" diyerek polis memurlarına bağırmaya başlayan genç kadın çevredeki vatandaşları şaşırttı.
POLİSİ ÇİLEDEN ÇIKARDI
Polisler böyle bir kararın olmadığını söylese de, oralı olmayan kadın bağırmaya devam etti. Polis ekiplerine "Gücünüz bana yetiyor değil mi?" diyerek direnen genç kadın "Ben kör değilim, ölümcül virüs yok, ben korkmuyorum gerekirse de ölürüm" diyerek bir anda herkesin tepkisini üzerine çekti. Vatandaşların olay yerine toplanması üzerine polisler genç kadını polis otosuna bindirdi ve maske takmadığı için 392 lira cezai işlem uyguladı.
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