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4 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı, itirafçı oldu!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce sözde üst düzey yöneticilerine talimat verdiği, sözde üst düzey yöneticilerini korumak için önlem aldığı ortaya çıktı. Talimatın gittiği o kişilerden 4 yıldır aranan sözde sivil yönetici yakalandı ve itirafçı oldu.
 09 Mart 2021 22:31
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4 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı, itirafçı oldu!

15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce FETÖ, sözde üst düzey yöneticilerine talimat verdi; başarısızlık durumunda tedbir almalarını istedi.

TRT Haber'in bilgisine göre talimatın gittiği o kişilerden biri örgütün TSK yapılanmasında görevliydi. 4 yıldır aranan sözde sivil yönetici, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Önemli bilgiler verdi.

Örgütün itirafçılarından biri olayın detaylarını şu sözlerle anlattı:

"15 Temmuz'dan 1 hafta önceydi. TSK içerisinde benden örgüt hiyerarşisinde üst konumda olan N.Y. isimli şahıs bana 'Bir pasaport çıkart, lazım olabilir' dedi. Sonradan anladım ki darbe için diyormuş. Olası bir başarısızlıkta kaçmamız için gösterilen bir yolmuş."

Örgütün, emniyet yapılanmasında bir başka sözde sivil yönetici de 15 Temmuz gecesi ByLock mesajlaşmalarını anlattı.

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"15 Temmuz gecesi Hasan kod adlı sorumlu, gece saat 01.00 sıralarında örgütün emniyet içerisindeki mensuplarının olduğu ByLock grubuna, "Darbe başladı siz de dahil olun" diye mesaj attı. İşler istedikleri gibi gitmeyince Hasan kod adlı şahıs aynı gruba 16 Temmuz saat 03.00 sıralarında 'Kazanmanın kolay olmadığını biliyoruz, direnin' diye talimatlar verdi."

"BİLGİLER DUVARA YANSITILIYORDU"

İtirafçıların ifadelerinde FETÖ'nün evlilik yapılanmasına ilişkin detaylar da dikkat çekti. Örgütün özellikle TSK ve emniyet yapılanmasında yer alan mensuplarının eş seçimine özel önem verdiği bir kez daha ortaya çıktı.

"TSK içindeki örgüt mensuplarının izdivacından sorumluydum. Örgütün kadın yapılanmasındaki sorumlulardan dosya içinde kadınların bilgilerini alıyordum. Kadınların; fotoğraf, boy, kilo, yaş, memleket, öğrenim bilgileri yer alıyordu. Toplantıda o bilgileri duvara yansıtıp sunum yapıyorduk. Bilgiler doğrultusunda yöneticiler, sorumlu olduğu örgüt mensuplarının kriterlerine göre seçimler yapıyorlardı."

İtirafçıların beyanları doğrultusunda 311 şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınanların işlemleri sürüyor.
TRT
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