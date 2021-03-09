AK Partili Yazıcı'dan Erdoğan paylaşımı
|09 Mart 2021 22:50
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Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9 Mart 2003: Türk siyasi tarihinin ve aynı zamanda AK Parti tarihinin dönüm noktası." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın 18 yıl önce bugün, yenilenen Siirt seçimlerinde milletvekili olarak AK Parti'nin kesintisiz iktidar yolculuğunu başlattığını kaydeden Yazıcı, "Milli irade düşmanlarının tüm engelleme girişimlerine rağmen Milletimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durmayı başarmıştır. Milletimizle birlikte Türkiye'yi büyütmeye, 2023 hedeflerimizle başarılarımızı taçlandırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
9 Mart 2003: Türk siyasi tarihinin ve aynı zamanda AK Parti tarihinin dönüm noktası.Hayati Yazıcı (@Hayati_Yazici) March 9, 2021
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 18 yıl önce bugün, yenilenen Siirt seçimlerinde milletvekili olarak AK Parti'nin kesintisiz iktidar yolculuğunu başlattı. pic.twitter.com/PfTAIjN1cX
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