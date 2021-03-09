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Kaldırım taşıyla dolandırıcılığın belgesi! 36 milyonluk vurgun

Çin'e 36 milyon dolarlık bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderilmesine ilişkin dolandırıcılığın belgesi ortaya çıktı. "Ambarlı Gümrük Müdürlüğü Açma-Kapama Tutanağı"nda eşya cinsi olarak "Kaldırım Taşı" yazdığı görüldü. Belgelere göre, farklı iki konteynıra takılı olan taşıyıcı mühürlerin seri numaralarının aynı olduğu (ikiz mühür) tespit edildi. İçlerinde kaldırım taşı olduğu görülünce dolandırıcılar "hata oldu" diyerek, konteynırları limandan çıkardı. Ancak aynı konteynırlar içindeki kaldırım taşları değiştirilmeden iki saat sonra tekrar limana getirildi. Bu kez farklı seri numaralı mühürler ile taşlar gemiye yüklendi ve Çin'e gönderildi.
 09 Mart 2021 23:17
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Kaldırım taşıyla dolandırıcılığın belgesi! 36 milyonluk vurgun

İsviçre menşeli firmanın Çin'deki fabrikasına 326 konteynır bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderen Tekirdağ merkezli şirkete operasyon yapılmıştı. Soruşturmaya konu olan dolandırıcılığın belgesi de ortaya çıktı. "Ambarlı Gümrük Müdürlüğü Açma-Kapama Tutanağı"nda "Eşyanın cinsi: Kaldırım Taşı" yazdığı görüldü.

Haziran ayında yapılan sevkiyata ilişkin Ambarlı Marport limanından Çin'deki fabrikaya gönderilen belgelerde, farklı iki konteynıra takılı olan taşıyıcı mühürlerin seri numaralarının aynı olduğu (ikiz mühür) belirlendi. Bu konteynırların gemilere yüklenmesine izin verilmedi ve konteynırlar açıldı.

İçerilerinde kaldırım taşı olduğu görülünce Tekirdağ merkezli firma liman müdürlüğüne, hata olduğunu bildiren bir dilekçe verdi ve konteynırları iki gün sonra limandan çıkardı. Ambarlı'dan çıktıktan sonra aynı konteynırlar içindekiler değiştirilmeden, yani kaldırım taşları kalacak şekilde, yaklaşık iki saat sonra tekrar limana getirildi. Bu kez farklı seri numaralı mühürler ile kaldırım taşları gemiye yüklendi.

1,5 MİLYON LİRALIK TAŞ GÖNDERDİLER

Öte yandan, dolandırıcıların kaldırım taşlarını satın aldığı firma da tespit edildi. Dolandırıcılıkla suçlanan Tekirdağ merkezli firmanın, taşları 5 kilometre mesafede bulunan bir firmadan satın aldığı belirlendi. Parke taşı firmasından "Bulgaristan'a göndereceğiz" diye 1,5 milyon lira tutarında taş satın alındığı ortaya çıktı. Dolandırıcıların taşları, faturasız olarak almak istedikleri, bunun karşılığında 1,5 milyon liralık nakit ödeme yapmayı teklif ettikleri ancak eski ve köklü bir firma olan parke taşı firmasının faturasız satışı kabul etmeyince paravan bir şirket üzerinden taşların satın alındığı anlaşıldı. Kağıt üzerinde taşları satın alan firmanın İstanbul'da görünmesine rağmen, parke taşlarının 5 kilometre mesafedeki şüphelilere ait bakır firmasına sevk edildiği belirlendi.

TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR

Son yılların en büyük dolandırıcılığı olarak kayıtlara geçen olay, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinin çalışmalarıyla soruşturuluyor. Ticaret başmüfettişi de gümrük kaçakçılığı yönünden ayrıca inceleme ve soruşturma yapıyor.

Olaya ilişkin İstanbul ve Tekirdağ'da yapılan operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınmış, 1 kişinin ise firari olduğu belirlenmişti. Savcılık şüphelilerden 14'ünün tutuklanmasını istemiş ancak Sulh Ceza Hakimliği 11'i hakkında ev hapsi, 3'ü hakkında serbest bırakma kararı vermişti. Savcılık bu karara itiraz etmişti. Hakimliğin bu hafta savcılığın itirazına ilişkin kararını vermesi bekleniyor.

FATİH ULAŞ

Sabah
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