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'Çok yüksek riskli' ilde 'öğrenciler okul dışına çıkmayacak'

"Çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sinop'ta il ve ilçe girişlerinde, valilik tarafından 24 saat süreyle HES kodu sorgulaması getirildi. Öte yandan öğrencilerin de okulda bulundukları zaman içerisinde okul dışına çıkmaları da yasaklandı.
 09 Mart 2021 23:23
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'Çok yüksek riskli' ilde 'öğrenciler okul dışına çıkmayacak'

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vaka sayısı 314,15'e yükselen Sinop'ta, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bazı ek tedbirler alındı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ömer Karaömeroğlu başkanlığında toplandığı bilgisi paylaşıldı.

"Öğrenciler okul dışına çıkmayacak"

Kurul toplantısında, kent genelinde salgınla mücadele kapsamında bazı ek tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde binaların önü ve girişlerinde iki veya daha fazla kişinin bir arada oturarak ya da ayakta durarak sohbet etmesi, çay ve sigara içilmesi gibi sosyal mesafenin ihlal edildiği kalabalığa sebep olabilecek ayaküstü sohbetlerin yapılmaması için, Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından gerekli uyarıcı bilgilendirmenin yapılmasına karar verilmiştir. Kurulumuzca ayrıca il ve ilçe girişlerinde 24 saat süreyle HES kodu sorgulaması yapılmasına, öğrencilerin de okulda bulundukları süre içinde okul dışına çıkmamaları karara bağlanmıştır."

Denetimler sıklaştırılacak

Açıklamada ayrıca, vaka sayılarının azaltılmasına yönelik kent genelinde ilgili kuruluşlarca çeşitli yöntemlerle bilgilendirmeler yapılmasına ve kolluk kuvvetlerince denetimlerin sıklaştırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı
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