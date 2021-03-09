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Avrupa'da en çok kripto para kullanan ülke Türkiye oldu

Kripto para, işlemleri güvenceye almaya yönelik kriptografi yani şifreleme kullanan bir sanal unsur. Son yılların en büyük yatırım aracı olan kripto paralar medyanın da gündeminde oldukça fazla yer edinirken, sadece 2,5 ayda 55 binden fazla habere konu oldu. Kripto paralar bu medya perfonması ile döviz, altın ve borsa gibi yatırım araçlarından daha fazla konuşuldu.
 09 Mart 2021 23:32
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Avrupa'da en çok kripto para kullanan ülke Türkiye oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, kripto paraların medya karnesini çıkardı. Ajans Press'in 1 Ocak-8 Mart tarihleri arasında, yazılı basın ve online haber siteleri özelinde gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, son dönemin popüler yatırım aracı kripto paralar, 55 binden fazla haberle gündeme oturduğu saptandı. İlk kripto para bitcoin ise 45 bin 498 habere konu olurken, son günlerde yükselen değerinin yanı sıra dolandırıcıların da gözdesi haline gelmesi oldukça konuşuldu. Geçtiğimiz ay ise değerinin bir trilyon dolar üzerine çıktığı görülen Bitcoin'in önümüzdeki yıllarda daha da değerlenmesi bekleniyor.

TÜRKİYE AVRUPA BİRİNCİSİ

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yapılan araştırmaya göre de dünyanın en büyük 74 ekonomisi içerisinde nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülke Nijerya oldu. Türkiye ise kripto para kullanan ülkeler arasında dördüncü sıraya yerleşirken, oranın yüzde 16 olduğu gözlendi. Bu orana bakıldığında da Türkiye'nin Avrupa'da birinci sıraya yerleştiği kaydedildi.

DHA
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