Avrupa'da en çok kripto para kullanan ülke Türkiye oldu
|09 Mart 2021 23:32
|+Aa- Yazdır
Medya takip kurumu Ajans Press, kripto paraların medya karnesini çıkardı. Ajans Press'in 1 Ocak-8 Mart tarihleri arasında, yazılı basın ve online haber siteleri özelinde gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, son dönemin popüler yatırım aracı kripto paralar, 55 binden fazla haberle gündeme oturduğu saptandı. İlk kripto para bitcoin ise 45 bin 498 habere konu olurken, son günlerde yükselen değerinin yanı sıra dolandırıcıların da gözdesi haline gelmesi oldukça konuşuldu. Geçtiğimiz ay ise değerinin bir trilyon dolar üzerine çıktığı görülen Bitcoin'in önümüzdeki yıllarda daha da değerlenmesi bekleniyor.
TÜRKİYE AVRUPA BİRİNCİSİ
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yapılan araştırmaya göre de dünyanın en büyük 74 ekonomisi içerisinde nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülke Nijerya oldu. Türkiye ise kripto para kullanan ülkeler arasında dördüncü sıraya yerleşirken, oranın yüzde 16 olduğu gözlendi. Bu orana bakıldığında da Türkiye'nin Avrupa'da birinci sıraya yerleştiği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Fitch'ten Türkiye'de enflasyonun azalacağı tahmini
09 Mart 2021 19:52
|Tarım ve Orman Bakanlığından kadın üreticilere pozitif ayrımcılık
09 Mart 2021 12:55
|EPDK: Akaryakıtta markayı değil, ucuz olanı tercih edin
09 Mart 2021 11:59
|Bakan Karaismailoğlu, kamu-özel iş birliği modeliyle sağlanan başarıyı anlattı
09 Mart 2021 11:41
|Kamuda şeffaflık ve hesap verilebilirlik için 'etkin izleme' adımları güçlendiriliyor
09 Mart 2021 10:54
|Anadolujet'ten yüzde 30 indirimli uçak bileti
09 Mart 2021 08:44
|Vergi ödemek için sanal hücum var!
09 Mart 2021 08:38
|Çalışan kadının zor tercihi!
09 Mart 2021 08:15
|Akkuyu NGS'de üçüncü reaktör müjdesi
09 Mart 2021 07:17
|Şubat ayında en fazla mevduat faizi kazandırdı
08 Mart 2021 23:03