1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Soylu'dan HDP'li Buldan'ın skandal videosuna tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın terörist elebaşı Abdullah Öcalan ve Kandil'deki teröristlere selam gönderdiği videoyu paylaşarak tepki gösterdi.
 09 Mart 2021 23:38
+Aa- Yazdır
Bakan Soylu'dan HDP'li Buldan'ın skandal videosuna tepki

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın terörist elebaşı Abdullah Öcalan ve Kandil'deki teröristlere selam gönderdiği videoya tepkiler çığ gibi büyüdü. Buldan'a bir tepki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Soylu, Buldan'ın o görüntülerini paylaşarak, "Ak sütün emziren ihtiyar anam susarsam hakkını helal etmesin" notunu düştü. Bakan Soylu'nun paylaşımı büyük beğeni topladı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İmamoğlu'na cevap verdi... 'Biz 2 yılda 30 adet yaptık'
10 Mart 2021 00:17		 10 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
10 Mart 2021 00:02
İzmir'de göçmen geri gönderme merkezinde yangın
09 Mart 2021 22:52		 AK Partili Yazıcı'dan Erdoğan paylaşımı
09 Mart 2021 22:50
Diş hekimine hakaret eden meclis üyesine soruşturma
09 Mart 2021 22:02		 Ömer Çelik'ten muhalefetin maske eleştirilerine sert yanıt
09 Mart 2021 21:43
Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor
09 Mart 2021 21:00		 İzmir Valisi: Kovid-19 vaka sayıları yüzde 50 arttı
09 Mart 2021 19:36
Bakan Varank, Bolu'da sanayi yatırımlarını inceledi
09 Mart 2021 18:45		 MHP'den 'Zarap' ve 'Çetin' açıklaması: Suç kişiseldir ve sahibini bağlar
09 Mart 2021 16:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:21 - YouTube, ABD için içerik üreticilerinden vergi kesecek00:17 - İmamoğlu'na cevap verdi... 'Biz 2 yılda 30 adet yaptık'00:14 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:02 - 10 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - ÖSYM, sınav görevli ücretlerindeki değişikliği açıklamalıdır23:41 - İbrahim Tatlıses'e reyting şoku!
23:38 - Bakan Soylu'dan HDP'li Buldan'ın skandal videosuna tepki23:32 - Avrupa'da en çok kripto para kullanan ülke Türkiye oldu23:23 - 'Çok yüksek riskli' ilde 'öğrenciler okul dışına çıkmayacak'23:17 - Kaldırım taşıyla dolandırıcılığın belgesi! 36 milyonluk vurgun22:52 - İzmir'de göçmen geri gönderme merkezinde yangın22:50 - AK Partili Yazıcı'dan Erdoğan paylaşımı
22:31 - 4 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı, itirafçı oldu!22:25 - 'Maske takmak zorunlu değil' dedi polisi çileden çıkardı!22:02 - Diş hekimine hakaret eden meclis üyesine soruşturma21:59 - 4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirdi21:53 - 'WhatsApp artık eski iPhone modellerinde çalışmayacak'
21:43 - Ömer Çelik'ten muhalefetin maske eleştirilerine sert yanıt
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM, sınav görevli ücretlerindeki değişikliği açıklamalıdır
İmamoğlu'na cevap verdi... 'Biz 2 yılda 30 adet yaptık'
10 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
YouTube, ABD için içerik üreticilerinden vergi kesecek
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sinirden gülmek 1
yağ satarım bal satarım 1
Tuval şehirler 2
ilistir 1
mart ayı dert ayı 2
rüzgar gülü 2
milletvekillerinin maaşı 4
çaça 2
uyuyamama nedenleri 2
bile 1
SON İLANLAR
Malatya Pütürge Belediyesi geçici işçi alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi geçici işçi alacak
Marmaris Polievi 2 aşçı alacak
Ukrayna hükümeti burs duyurusu
Aksaray Taşpınar Belediyesi memur alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Muttaş Kent Hizmetleri 28 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam