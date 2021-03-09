Bakan Soylu'dan HDP'li Buldan'ın skandal videosuna tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın terörist elebaşı Abdullah Öcalan ve Kandil'deki teröristlere selam gönderdiği videoyu paylaşarak tepki gösterdi.
|09 Mart 2021 23:38
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın terörist elebaşı Abdullah Öcalan ve Kandil'deki teröristlere selam gönderdiği videoya tepkiler çığ gibi büyüdü. Buldan'a bir tepki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.
Soylu, Buldan'ın o görüntülerini paylaşarak, "Ak sütün emziren ihtiyar anam susarsam hakkını helal etmesin" notunu düştü. Bakan Soylu'nun paylaşımı büyük beğeni topladı.
"Canım sağ oldukça babam,Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 9, 2021
Susarsam, hakkını helal etmesin!
Ak sütün emziren ihtiyar anam,
Susarsam, hakkını helal etmesin!" pic.twitter.com/llIU3tjd0w
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