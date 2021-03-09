İbrahim Tatlıses'e reyting şoku!

İbo Show final mi yapıyor? Uğradığı silahlı saldırı sonrası televizyonlara ve sahnelere ara vermek zorunda kalan İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra İbo Show ile yeniden ekranlara döndü. Ancak kısa sürede büyük başarı elde eden program, sonraki bölümlerde reytinglere yenik düştü. Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show için final iddiası gündeme geldi.

İbo Show 9 yıl aradan sonra Star TV'de yeniden yayımlanmaya başladı. Reyting ve sosyal medya başarısıyla kanalın yüzünü güldüren İbo Show için sözleşme yeniledi. Ocak ayında İbo Show ile Star TV 13 bölümlük bir anlaşma yaptı. İkinci sözleşmenin ardından hayal kırıklığına uğrayan Star TV'nin İbo Show ile ilgili harekete geçti.

Star TV'nin cumartesi akşamları yayınlanan eğlence programı, aynı gün izleyici karşısına çıkan rakipleri, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı gibi güçlü yapımlar nedeniyle reytinglerde 8. sıraya kadar geriledi.

İBO SHOW FİNAL Mİ YAPIYOR?

İddiaya göre kanal yönetimi tarafından alınan karar sonucu İbo Show final yapacak. Yaşattığı hayal kırıklığı nedeniyle programın, final yapacağı konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili İbrahim Tatlıses'ten ve kanal yönetimin henüz açıklama gelmedi.