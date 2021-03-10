İmamoğlu'na cevap verdi... 'Biz 2 yılda 30 adet yaptık'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta boş duran bir arsayı parka dönüştürdüklerini belirtti. Ankara Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı "Biz de 400.000 nüfuslu Altındağ'da 2 yılda 30 tane park yaptık" dedi.
|10 Mart 2021 00:17
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Esenyurt'ta boş duran bir arsayı parka dönüştürdüklerini belirtti.
İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Ankara Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı "Biz de 400.000 nüfuslu Altındağ'da 2 yılda 30 tane park yaptık" dedi.
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