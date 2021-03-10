YouTube, ABD için içerik üreticilerinden vergi kesecek
Google'ın bugün göndermeye başladığı bir e-posta ile ABD dışında yaşayan YouTube içerik üreticilerine yapılan ödemelerden ABD vergilerini kesmesi gerekeceğini duyurdu. Vergiden muaf olan veya belirli bir oranda ödemesi gereken kişilerin tespiti için vergi bilgilerinin gönderilmesi talep edilecek.
|10 Mart 2021 00:21
|+Aa- Yazdır
Shiftdelete.net adresinde yer alan habere göre; Google'ın bugün göndermeye başladığı bir e-posta ile ABD dışında yaşayan YouTube içerik üreticilerine yapılan ödemelerden ABD vergilerini kesmesi gerekeceğini duyurdu. Vergiden muaf olan veya belirli bir oranda ödemesi gereken kişilerin tespiti için vergi bilgilerinin gönderilmesi talep edilecek.
Önümüzdeki günlerde bu konuda bir e-posta göndereceğini açıklayan Google, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar vergi bilgilerini iletmeyen kullanıcıların, YouTube kazançlarının yüzde 24'üne kadar kesintiler ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İnternetle ilgili şikayetler yüzde 117 arttı
09 Mart 2021 19:21
|Twitter'a geri al butonu geliyor
08 Mart 2021 22:06
|Microsoft'un e-posta servisi hacklendi, Binlerce kişi etkilendi
07 Mart 2021 16:47
|'Türkiye'de üretilen verilere sahip çıkmamız gerek'
06 Mart 2021 17:51
|Zoom tükenmişliği gerçekten var; İşte sebepleri ve çaresi
04 Mart 2021 21:23
|Google, kullanıcıların gezindiği siteleri izlemeyi sonlandıracak
03 Mart 2021 19:08
|Zoom, salgın döneminde rekor gelir elde etti
02 Mart 2021 21:44
|VPN kullanırken iki kez düşünün. 21 milyon veri çalındı
02 Mart 2021 16:58
|EGM'den sosyal medya hesaplarını korumak için 5 öneri
01 Mart 2021 23:46
|Facebook'ta satılık Amazon ormanı skandalı!
27 Şubat 2021 21:16