YouTube, ABD için içerik üreticilerinden vergi kesecek

Shiftdelete.net adresinde yer alan habere göre; Google'ın bugün göndermeye başladığı bir e-posta ile ABD dışında yaşayan YouTube içerik üreticilerine yapılan ödemelerden ABD vergilerini kesmesi gerekeceğini duyurdu. Vergiden muaf olan veya belirli bir oranda ödemesi gereken kişilerin tespiti için vergi bilgilerinin gönderilmesi talep edilecek.

Önümüzdeki günlerde bu konuda bir e-posta göndereceğini açıklayan Google, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar vergi bilgilerini iletmeyen kullanıcıların, YouTube kazançlarının yüzde 24'üne kadar kesintiler ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti.