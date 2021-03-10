1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dokunulmazlıkta AB standardı

Terör örgütü PKK'nın siyasi temsilcisi Selahattin Demirtaş ve diğer HDP'lilerin serbest bırakılması için defalarca çağrı yapan Avrupa Parlamentosu (AP), iki yüzlülüğünü bir kez daha gösterdi. AP, İspanya'dan ayrılmayı savunan eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont ve o dönem ayrılıkçı hükümette bakanlık yapan iki parlamenterin dokunulmazlığını kaldırdı.
 10 Mart 2021 06:15
+Aa- Yazdır
Dokunulmazlıkta AB standardı

Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP'lilerin dokunulmazlığının kaldırılmasına tepki gösteren ve serbest bırakılması için defalarca çağrı yapan Avrupa Parlamentosu (AP) ikiyüzlü siyasetini bir kez daha ortaya koydu. AP, İspanya'dan ayrılmayı savunan Katalonya eski başkanı Carles Puigdemont ile o dönem ayrılıkçı hükümetin Sağlık Bakanı Tori Comin ve eski Eğitim Bakanı Clara Ponsati'nin dokunulmazlığını kaldırdı. İspanya mahkemelerinden kaçarak Ekim 2017'den bu yana Belçika'da yaşayan Puigdemont ile yine AP milletvekili olan iki ayrılıkçı Katalan siyasetçi hakkında parlamentoda yapılan üç ayrı oylamada, 705 sandalyeli mecliste 400'den fazla AP üyesi dokunulmazlıkların kaldırılması için oy verdi. Dokunulmazlıklarının kaldırılması, ayrılıkçı Katalanların Belçika'dan İspanya'ya iadesinin yolunu da açabilecek.

KAYBEDEN AVRUPA

  • Daha önce de Puigdemont gibi Belçika'ya yerleşen Katalanların iadesini talep eden İspanya'nın oylamadan sonra yeniden iade için girişimde bulunabileceği belirtiliyor. Dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verilen 3 Katalan milletvekili, 2019'da Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanarak parlamentoya girmiş ve dokunulmazlık elde etmişti. Eski Katalan lider ve iki meslektaşı alınan kararı kınadı. Puigdemont, "Bugün Avrupa Parlamentosu için üzücü bir gün. Dokunulmazlığımızı kaybettik, ancak Avrupa Parlamentosu bundan fazlasını kaybetti ve sonuç olarak Avrupa demokrasisi de" dedi. Adı hiçbir şiddet eylemine karışmadığı halde sırf İspanya'dan ayrılmayı savunduğu için 3 Katalan siyasetçinin dokunulmazlığını kaldıran Avrupa Parlamentosu, demokrasiyi Türkiye söz konusu olunca hatırlıyor.

HER AY YENİ AÇIKLAMA

37 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Demirtaş'ın tutuklandığı 4 Kasım 2016'dan bu yana defalarca açıklama yapan, genel kurul kararı alan AP, bu yılın ilk 3 ayında da konuyu gündeminden düşürmedi. 21 Ocak'ta bir grup parlamenter tarafından sunulan karar tasarısı 590 parlamenterin oyuyla kabul edildi. Tasarıda AİHM'nin "hak ihlali" kararı referans gösterilerek Demirtaş'ın "acilen" serbest bırakılması talep edildi. Tasarıda Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu terör suçlusu diğer HDP'lilerin de salınması istendi. Şubat ayının başında ise AP'deki farklı gruplara üye çok sayıda parlamenter ortak bir metin imzalayıp Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı. İmzacılar arasında eski Türkiye Raportörü Kati Piri'nin de olduğu metinde HDP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili çalışmalara tepki gösterild

Mustafa Duran
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Papa ziyaretinde harita rezaleti!
10 Mart 2021 09:11		 Memleket Hareketi Nisan'da partileşecek
10 Mart 2021 09:00
Fransa'dan PKK'ya hastane
10 Mart 2021 08:15		 Yunan ordusundan sıkıyönetim rejimi
10 Mart 2021 07:55
Kapatma davası beklenmeyecek
10 Mart 2021 07:40		 Ödünç vekille hülleye son
10 Mart 2021 07:20
Ankara Emniyeti: O görüntüler geçen yıla ait
10 Mart 2021 07:16		 Uzaktan Çalışma Yönetmeliği
10 Mart 2021 02:09
Jandarma Genel Komutanlığı Madalya ve Nakdi Ödül Yönetmeliği
10 Mart 2021 02:06		 İmamoğlu'na cevap verdi... 'Biz 2 yılda 30 adet yaptık'
10 Mart 2021 00:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:16 - Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış uyarısı10:15 - Sıfır aldığı lüks cip ikinci gün yolda kaldı10:13 - Yerli aşı çalışmaları ve aşılama programı hızla sürüyor10:11 - Avrupa Türk balığına göz dikti! Talep yüzde 50 arttı10:08 - MEB unvan değişikliği e-sınav soru ve cevaplarını açıklamadı, adaylar itirazlarını yapamadı10:08 - İyi Partili Türkkan: HDP kapatılsın teklifi gelirse 'evet' deriz
10:05 - AÖF ara sınav tarihleri açıklandı10:03 - TUİK işsizlik verilerini açıkladı... İşsizlik düşüşte10:02 - İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 13 kişi yakalandı10:01 - Osmaniye'de toplu ulaşım araçlarında HES kodu gösterme zorunluluğu getirildi09:52 - Bakan Selçuk: 29 ilaç geri ödeme listesine alındı09:49 - Diyanet'ten 'sezaryen' fetvası: Zorunluluk yoksa caiz değil
09:45 - Fazilet durağı yalanına sahte evrak soruşturması09:44 - Ziraat Bankası 230 personel alacak09:40 - Dolar güne yükselişle başladı09:37 - Bilim Kurulu bugün toplanıyor09:35 - Batman'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 22 yaralı
09:30 - Oynadığı salıncağın ipi boynuna dolan Suriyeli Melek, öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM, sınav görevli ücretlerindeki değişikliği açıklamalıdır
İçişleri Bakanlığı 2021 yılında 100 kaymakam adayı alacak
Ziraat Bankası 230 personel alacak
Kapatma davası beklenmeyecek
Tükeniyoruz lütfen dikkat: Ceremesini hepimiz çekeceğiz
Türkiye'nin ilk erkek güzeli vefat etti
Ödünç vekille hülleye son
Ekonomik Reform Paketi cuma günü açıklanıyor
Okullar bütün yaz açık olacak
Papa ziyaretinde harita rezaleti!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hocanın dediğini yap yaptığını yapma 1
yağ satarım bal satarım 1
Botulinum 1
ince saz 1
copy paste değil alın teri 2
kopil 1
Alüminyum 2
erişte 3
yeşil mercimek 1
erik 3
SON İLANLAR
Samsun Salıpazarı SYDV personel alacak
İstanbul Ümraniye SYDV personel alacak
Bursa İznik SYDV personel alacak
Ziraat Teknoloji A.Ş 30 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman Yardımcısı alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam