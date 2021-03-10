Tükeniyoruz lütfen dikkat: Ceremesini hepimiz çekeceğiz

Koronavirüsle mücadelede normalleşmenin birinci haftasında vaka sayıları yeniden tırmanışa geçti. Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre uzun süredir 10-11 bin olan günlük yeni vaka sayıları önceki gün 13 bini geçti. Vaka sayılarının bir türlü azalmaması sağlıkçıları da endişelendiriyor.

Yeni Şafak'a konuşan Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısı yaptı.

ÇOK YIPRANDIK

Sağlık çalışanlarının çok yıprandığını kaydeden Prof. Dr. Başar Cander, şunları söyledi: "Artış daha bire bir hastanelere acillere yansımış değil. Böyle giderse kasım ayındaki sıralar kuyruklar oluşmaya başlar. Şubat ayını sakin geçirdik, hiç vaka bile olmadığı dönemler oldu. Tekrardan yükselişe geçmeye başladı. Halkımız çok hızlı giriş yaptı. Biz bir yıldır bu hastalıkla uğraşıyoruz."

DAHA SORUMLU DAVRANALIM

"Vatandaşlardan rica ediyorum. Mekanlara gitmeyin, demiyoruz. Eğer sosyal mesafeye uyulmayan bir yeri gördüyseniz oraya girmeyin. Artık bilinç kazanmaları gerekirken beklediğimizden çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Savaş uzuyor. Savaşan biziz doktorlar ve sağlık çalışanları çok yıprandı. İstifa bile edemiyoruz tatil yapamıyoruz. Tükenme sendromuna adım adım yaklaşıyorlar. Toplum ve sağlık sistemi açısından herkesi daha sorumlu davranmaya davet ediyorum."

SAATLERCE OTURMAYIN

Vakaların yükselebileceğini belirten Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Şunu karıştırmamak lazım, bulaşma riski hala çok yüksek. O nedenle tedbirler gevşetildiği andan itibaren vakalar ciddi bir şekilde artacak. Kafelerin ve restoranları açılması demek, sadece zorunlu durumlarda kullanalım ve ihtiyaçlarımızı gördükten sonra ayrılalım demek. Yani dışarıda çalışıyorsanız, öğle yemeğini sokaklarda değil restoranlarda yiyin ama saatlerce oturmayın" diye konuştu.

CEREMESİNİ HEPİMİZ ÇEKERİZ

Vatandaşların normalleşmeyi yanlış algıladıklarının altını çizen Akkoyunlu,

"Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte hastalığın azaldığını düşünüyorlar. Bu çok yanlış. İlk hafta sonu normalleşmesinde alışveriş merkezleri, lokantalar, parklar herkes sokaktaydı. Evet sıkıldık biliyorum ama tedbirlere de alışmamız gerekiyor. Alışmazsak eğer başımızı enfeksiyonlardan kaldıramayacağız. Bu dikkatsizliğin ceremesini hepimiz çekeceğiz"

ifadelerini kullandı.

14 bine dayandı: Vaka sayısında korkutan tırmanış

Türkiye'de dün 801'i belirti gösteren 13 bin 755 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 640 bin 669'a yükseldi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 807 bin 387, vefat sayısı 29 bin 160, ağır hasta sayısı 1289 oldu. Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 62,4 olarak kayda geçti.

Ayşe Mine Alioğlu