Saat 21:00'de uygulama noktasına giren sürücü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü.
|10 Mart 2021 07:24
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Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00 sıralarında 34 JND 14 plakalı araç, Cumhuriyet Meydanı'nda polis uygulama noktasına girdiği sırada kaldırıma çıkarak durdu.
Polis ve bekçiler, direksiyon başındaki Ahmet Yanık (65) isimli sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiğini fark etti.
Sağlık ekiplerine haber veren polis ekipleri, sürücü Yanık'ı araçtan dışarı çıkararak kalp masajı yapmaya başladı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Yanık'ın, hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
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