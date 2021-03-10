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Kurulu güçte payı yüzde 10'a yaklaştı: Rüzgarda gücümüz artıyor

Enerjide alternatif kaynaklara yönelik yatırımlarını hızlandıran Türkiye, bu sayede önemli miktarda bir enerji ithalatının da önüne geçmeyi başardı. Sadece rüzgar gücüne 2002-2020 arası yapılan yatırımlar, 8 milyar dolarlık kaynağın ülkemizde kalmasını sağladı. Yatırımların arttığı rüzgar enerji santrali ekosisteminde yerli üretim ve ar-ge çalışmaları artıyor.
 10 Mart 2021 07:25
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Kurulu güçte payı yüzde 10'a yaklaştı: Rüzgarda gücümüz artıyor

Türkiye'nin cari açığında en önemli etken olarak gösterilen enerjide son yıllarda alternatif kaynaklara yapılan yatırımlarla birlikte ithalat her geçen yıl düşmeye devam ediyor. Rüzgar gücü yatırımları da bu dönemde katlanarak sürüyor. 2003 yılında toplam kurulu güçten 0,1 oranında pay alan rüzgar kurulu gücünün 2021 yılı Ocak ayı sonu itibari ile bu alandaki kurulu gücü 9 bin 7 megavatta ulaşırken, toplam kurulu güçteki rüzgar gücü payı ise yüzde 9,4'e yükseldi. Bunun yanı sıra 2002-2020 yılları arasında yapılan rüzgar yatırımları sayesinde yaklaşık 8 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının da önüne geçildi.

PAYINI HER GEÇEN YIL ARTIRIYOR

  • Yıllar itibarıyla rüzgardan elektrik enerjisi üretiminde de büyük artış sağlandı. 2003 yılında rüzgar kaynaklarından 61 gigawatt saat(GWh) gibi oldukça az miktarda üretim gerçekleştirilirken, 2003 yılının toplam elektrik üretimi olan 140 bin 580 gigawatt saatlik pastadan yüzde 0,01'in altında pay alındı. Geride kalan yıllarda üretim kaynaklarına yapılan yatırımların etkisiyle birlikte üretim 2020 yılında 305 bin 431 gigawatt saate kadar çıkarken, rüzgar gücü kaynaklı üretim 24 bin 703 Gigawatt saate yükseldi. Toplam üretimden rüzgarın aldığı pay % 8,1'e kadar çıktı.

YATIRIMIN YÜZDE 25'İ RÜZGARA YAPILDI

Yıllara göre yapılan toplam kurulu güç yatırımlarında da rüzgar gücü yatırımları yıldan yıla artış gösterdi. 2003 yılındaki kurulu güç yatırımlarında rüzgar gücü yatırımlarının yapılan yatırımlarda rüzgar gücüne hiçbir yatırım gerçekleşmezken, 2010 yılında yapılan yatırımlarda yüzde 10,5, 2015 yılındaki yatırımlarda yüzde 18,4, 2018 yatırımlarında yüzde 12,7, 2019 yatırımlarında yüzde 15,5 ve son olarak 2020 yılındaki yatırımların ise yüzde 25,1'lik pay rüzgar kurulu gücü yatırımlarına ayrıldı. Geride bıraktığımız 2020 yılında 4 bin 944 megavatt ilave kurulu güç yatırımı yapıldı. Bunun bin 242 megavattlık bölümünü rüzgara yönelik yatırımlar oluşturdu.

ÜRETİM HIZLANDI

  • Geçtiğimiz ocak ayı sonu itibariyle 9 bin 7 megavatt olan rüzgar kurulu gücünden üretilebilecek elektrik enerjisi 26 terawatt saat seviyesine kadar yükseldi. Ayrıca söz konusu üretimle yıllık 1,2 milyar dolarlık doğal gaz ithalatı önlendi. Enerji sektöründe kullanılan ekipmanlara yönelik yerli üretimle alakalı da çeşitli adımlar atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2011 yılında; "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" (Yerli Aksam Yönetmeliği) yayımlanırken, uygulanan bu politikalar sayesinde rüzgar santrallerinde kullanılan jeneratör, kanat, kule ve kule bağlantı elemanları ülkemizde üretilmeye başlandı.

TÜRBİNLER EN AZ %65 YERLİ OLMALI

YEKA modeli kapsamında gerçekleştirilen bin megavatt kapasiteli YEKA Rüzgar-1 yarışmasını kazanan konsorsiyumun fabrika şirketi olan Siemens Gamesa şirketi tarafından 150 adet/yıl veya 400 MW/yıl rüzgar türbini üretim kapasitesine sahip olacak ve yerli malı belgeli ve istenilen yerli katkı oranlarına göre üretilmiş veya tedarik edilmiş aksamın kullanılacağı fabrikanın kurulumu tamamlandı. Fabrikada toplam yerlilik oranı asgari yüzde 65 olacak şekilde rüzgar türbinlerinin üretimi gerçekleştirilecek. Bununla birlikte Siemens-Gamesa tarafından yarışma şartnamesi çerçevesinde yıllık asgari 5 milyon dolar ar-ge yatırımı gerçekleştirilecek bir merkez kuruldu. Söz konusu tesis bünyesinde konuyla ilgili içlerinde Türk kökenli bilim insanlarının da olduğu dünyada tanınmış uzmanlar görev alıyor.

OCAK AYINDA REKOR GELDİ

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2019-2023 Stratejik Planına göre 2023 yılında ulaşılması planlanan rüzgar kurulu gücü 11 bin 883 megavatt olarak belirlendi. Ayrıca 11. Kalkınma Planında 2023 yılı için yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payının yüzde 38,3'e çıkarılması hedefleniyor. Geçtiğimiz Ocak ayında rüzgardan üretilen elektrik enerjisi 2,9 terawatt saat seviyesine kadar yükselirken, aynı aydaki toplam 27 terawatt saat elektrik üretiminin yüzde 10,7'sini oluşturarak aylık bazda rekor kırıldı. 26 Ocak 2021 tarihinde ise rüzgardan 170 bin 45 megavatt seviyesinde elektrik enerjisi üretilerek günlük bazda rekor kırılmış oldu.

Burak Karaca
Yeni Şafak
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