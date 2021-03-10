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Türkiye'nin ilk erkek güzeli vefat etti

Eski model ve oyuncu Karahan Çantay'ın Tayland'da geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
 10 Mart 2021 07:55
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Türkiye'nin ilk erkek güzeli vefat etti

Eski model Karahan Çantay hayatını kaybetti (Türkiye'nin ilk erkek güzeli)

Bir hemşirenin Çantay'ın matematik öğretmenliği yaptığı okulun Facebook grubuna yazdığı bir notta eski modelin hayatını kaybettiği, cenazesinin Malezya sınırındaki bir hastanede olduğu öne sürülmüştü.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği yetkilileri tarafından doğrulandı. 48 yaşındaki Çantay'ın cenazesinin Türkiye'ye nakledilmesi için çalışmalara başlandı. Eski modelin motorsikletle kaza geçirdiği belirtiliyor.

1973 doğumlu Karahan Çantay, 1995'te Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilmişti. Çantay, o yıllarda rol aldığı dizi ve kliplerle tanınmıştı.
NTV
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