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Fransa'dan PKK'ya hastane

Fransa, terör örgütü PKK için Sincar'da 100 yataklı hastane inşa ediyor
 10 Mart 2021 08:15
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Fransa'dan PKK'ya hastane

Türkiye'nin geçtiğimiz yıllarda Afrin, Tel Abyad ve Resülayn'daki terör operasyonları öncesi PKK'ya verdiği fiili destekle dikkat çeken Fransa, Sincar'da yeni bir tahrike imza attı. Türkiye'nin terör merkezi olarak nitelendirdiği ve operasyon hazırlığı yaptığı Sincar'a giden Fransa'nın Irak Büyükelçisi Bruno Aubert, PKK militanları ile birlikte örgüte hizmet verecek hastane temeli attı. Iraklı eski milletvekili Nebil Harbul, temeli atılan hastanenin Sincar'da yaşayan sivillerle ilgisi olmadığını ve PKK terör örgütü militanlarına ait olacağını söyledi.

AÇILIŞA ÖRGÜT TAM TEKMİL KATILDI

Temel atma törenine terör örgütü PKK'nın sözde bölge yöneticileri ve dağ kadrosu tam tekmil katıldı. Törene PKK kıyafetleri ile katılan teröristlere siyasi, askeri ve mali açıdan daha fazla destek vaadinde bulunan Fransız Büyükelçi Bruno Aubert büyük bir skandala imza attı.

BAĞDAT TANIMIYOR

Gazetemize konuşan Irak eski milletvekillerinden Nebil Harbul, Fransız Büyükelçi'nin Sincar'a, PKK tarafından sözde kaymakam olarak tayin edilen tescilli terörist Fehad Hamid tarafından davet edildiğini ve ağırlandığını söyledi. Fehad Hamid'in Bağdat tarafından tanınmadığını söyleyen Nebil Harbul, bu olayın Bağdat'ta rahatsızlığa yol açtığını ve skandal olarak nitelendirildiğini söyledi. Harbul, "Fransa açık ve net bir biçimde terör örgütü için seferber oldu. Büyükelçi Sincar'a geldi ve PKK militanlarını doğrudan muhatap alarak diplomasi kurallarını ihlal etti. Irak yönetiminin tanımadığı korsan-terör yapılanmasını meşrulaştırmaya çalıştı, iş birliği ve destek taahhüdünde bulundu. Üstelik terör örgütünün silahlı kanadından isimler de bu toplantıya terörist kıyafetleriyle" dedi.

BAŞKA PROJELER DE VAR!

Ülkesinin uzun süredir Sincar konusunda planlar yaptığını söyleyen Fransız Büyükelçi Bruno Aubert, hazırladıkları projeleri tatbik etmek adına bundan sonra daha yoğun faaliyet yürüteceklerini ve PKK yapılanması ile iş birliği halinde daha etkin çalışma yürüteceklerini' belirtti. Büyükelçi ayrıca 100 yatak kapasiteli hastanenin gelişmiş teknolojik cihazlarla donatılacağını ve Paris'teki sağlık kuruluşlarından farklı olmayacağını' kaydetti.

Fransız Büyükelçi Aubert, "Yakın dönemde bitirmeyi hedeflediğimiz hastanede psikoloji alanında tedavi hizmetlerine de ağırlık vereceğiz. Hastane bizim başlangıç projemiz oldu. Ancak bu projeyi yenileri takip edecek. Sincar'ı yeniden yapılandırma adımları atacağız'' ifadelerini kullandı.

YILMAZ BİLGEN
Türkiye
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