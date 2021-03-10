Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Sosyal medyadan ihbar edilen zanlı, eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, çocuklarının, darbedilen annelerini çektiği videoyu sosyal medyada paylaşıp yardım istemesi üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
|10 Mart 2021 07:55
|+Aa- Yazdır
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, çocuklarının, darbedilen annelerini çektiği videoyu sosyal medyada paylaşıp yardım istemesi üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Darbedilmiş bir kadının, eşinin kendisine şiddet uyguladığı yönünde çekilen videosunun, çocuklarınca sosyal medyada paylaşılması üzerine, çeşitli platformlarda zanlının tutuklanması istemiyle çağrıda bulunuldu.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Twitter hesabından, zanlı Veli E'nin, gözaltına alındığını ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığını açıkladı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İyi Partili Türkkan: HDP kapatılsın teklifi gelirse 'evet' deriz
10 Mart 2021 10:08
|İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 13 kişi yakalandı
10 Mart 2021 10:02
|Bakan Selçuk: 29 ilaç geri ödeme listesine alındı
10 Mart 2021 09:52
|Diyanet'ten 'sezaryen' fetvası: Zorunluluk yoksa caiz değil
10 Mart 2021 09:49
|Fazilet durağı yalanına sahte evrak soruşturması
10 Mart 2021 09:45
|Batman'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 22 yaralı
10 Mart 2021 09:35
|Oynadığı salıncağın ipi boynuna dolan Suriyeli Melek, öldü
10 Mart 2021 09:30
|Mervenur'un ölüm nedeni belli oldu: Arkadaşı boğmuş
10 Mart 2021 09:28
|Ben çok günaha girdim, oğlum günahsızken cennete göndermek istedim
10 Mart 2021 09:26
|Estetik sonrası dudağını kaybeden kadın: Hayatım tamamen durdu
10 Mart 2021 09:23