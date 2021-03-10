İçişleri Bakanlığı 2021 yılında 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 2021 yılı Performans Programına göre 2021 yılında 100 kaymakam adayı alınması planlanmaktadır.

Yine performans programına göre GİH sınıfında 60, sözleşmeli olarak da 1500 personel alınması hedeflenmiştir. Ancak 2021 yılı Ocak ayında Bakanlıkça 1772 kişilik bir sözleşmeli personel alım ilanı yayınlanmış olup, 1500 personel alımının bu kapsamda olup olmadığı henüz belli değildir.