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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün Twitter hesabı askıya alındı

Rektör Melih Bulu'nun kullandığı Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün Twitter hesabı askıya alındı.
 10 Mart 2021 08:09
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün Twitter hesabı askıya alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün Twitter hesabı askıya alındığı fark edildi.

Üniversitenin rektörlüğüne ait Twitter adresine girmek isteyen sosyal medya kullanıcıları, hesabın askıya alındığını gördü.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Memurlar.Net
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